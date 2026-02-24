El derbi liguero entre Real Madrid y Atlético se disputará el domingo 22 de marzo a las 21.00 horas

Archivo - 27 September 2025, Spain, Madrid: Real Madrid's Kylian Mbappe in action under pressure from Atletico de Madrid players during the Spanish Primera Division soccer match between Atletico de Madrid and Real Madrid at Estadio Riyadh Air Metropolitan - Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El derbi madrileño del Santiago Bernabéu que enfrentará a Real Madrid y Atlético de Madrid en la jornada 29 de LaLiga EA Sports se disputará el domingo 22 de marzo a las 21.00 horas, en una fecha que abrirán Villarreal y Real Sociedad el viernes 20 de marzo y que será la última antes de la disputa de la 'Finalissima' entre España y Argentina.

El Real Madrid - Atlético de Madrid de la jornada 29 ya conoce su fecha y hora. El segundo derbi liguero de la temporada se disputará el domingo 22 de marzo a las 21.00 horas, siendo el partido que cerrará la jornada previa a la disputa de la 'Finalissima' entre España y Argentina. Será el tercer duelo entre blancos y colchoneros del curso y el primer derbi para Álvaro Arbeloa en el banquillo.

Una jornada 29 en la que el FC Barcelona también disputará su encuentro el domingo, aunque a las 14.00 horas, en el Camp Nou ante el Rayo Vallecano. Además, también destaca el Athletic Club - Real Betis del domingo a las 18.30 horas y el Villarreal - Real Sociedad que abrirá la jornada el viernes 20 a las 21.00 horas, y que será el encuentro emitido en abierto.

PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA 29 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 20 de marzo.

Villarreal - Real Sociedad21.00 horas.

Sábado 21.

Elche - Mallorca14.00 horas.

Espanyol - Getafe16.15 horas.

Levante - Real Oviedo18.30 horas.

Osasuna - Girona18.30 horas.

Sevilla - Valencia21.00 horas.

Domingo 22.

Barcelona - Rayo Vallecano14.00 horas.

RC Celta - Deportivo Alavés16.15 horas.

Athletic Club - Real Betis18.30 horas.

Real Madrid - Atlético de Madrid21.00 horas.