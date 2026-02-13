Los derbis Athletic-Real Sociedad y Atlético-Madrid CFF marcan el fin de semana de la Liga F Moeve

Sara Ortega Ruiz of Athletic Club looks on during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Athletic Club de Bilbao at Alfredo Di Stefano stadium on January 13, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los derbis entre el Athletic Club y la Real Sociedad y entre el Atlético de Madrid y el Madrid CFF marcarán este fin de semana la vigésima jornada de la Liga F Moeve 2025-2026, en la que el FC Barcelona recibirá a la SD Eibar y el Real Madrid visitará al Alhama CF El Pozo.

El Athletic Club y la Real Sociedad vivirán el domingo a las 12.00 horas un siempre atractivo derbi vasco, que se jugará en esta ocasión en Lezama y no en San Mamés y días después de que se jugase el de Copa del Rey Mapfre entre ambos clubes. Un partido que acabó 1-1 en la primera vuelta en Anoeta y que se presenta de nuevo igualado pese al mal momento que atraviesa el conjunto vizcaíno.

El equipo realista intentará aprovechar este pequeño bache de su rival para defender su ventaja en la tercera posición y continuar acechando la segunda que está en poder del Real Madrid, que le aventaja en cuatro puntos. La Real olvidó la dolorosa eliminación en la Copa de la Reina Iberdrola ante el FC Badalona Women tomándose la revancha ante el equipo catalán (2-0) y ahora buscará su primera victoria en Bilbao donde ha perdido en sus dos últimas visitas.

Y en busca de mantener esa buena racha como local en este derbi, estará un Athletic Club que ha bajado su rendimiento tras su gran victoria en el Alfredo di Stéfano y sólo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, mostrando además algo de debilidad defensiva con 17 goles encajados.

Otro derbi atractivo de la jornada será el madrileño que mida en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares al Atlético de Madrid y al Madrid CFF, con el conjunto rojiblanco en busca de seguir enganchando a la pelea por la tercera posición y con su rival intentando aparcar un mal momento.

El equipo colchonero afronta el partido después de la dura derrota (0-3) ida del 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Manchester United, un revés que debe olvidar rápidamente para recibir al conjunto que entrena José Luis Sánchez Vera, con el que ganó su tercera liga seguida en 2019.

El Atlético, quinto clasificado y que la semana que viene buscará la épica en Manchester, quiere seguir peleando por una tercera posición que tiene a diez puntos y para ello necesita su tercera victoria seguida en liga ante un Madrid CFF que no se encuentra en un buen momento tras encadenar tres derrotas consecutivas, la última algo sonrojante en el Fernando Torres ante el Deportivo ABANCA por 1-6.

Por otro lado, el líder FC Barcelona tratará de seguir firme en el liderato en la visita de una SD Eibar que acumula cuatro derrotas seguidas y mantener los diez puntos de ventaja sobre un Real Madrid que seguramente rotará tras su buena victoria en el 'playoff' de Champions ante el Paris FC (2-3) y que visita a un Alhama CF El Pozo en puestos de descenso y que sólo ha sumado uno de los últimos 39 puntos.

Además, el Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado a ocho puntos de la Real Sociedad, intentará aprovechar un resultado beneficioso en el derbi vasco en su complicada visita a un FC Badalona Women, muy sólido a nivel defensivo y que como local sólo ha perdido dos de sus nueves partidos, ante la Real y el FC Barcelona.

Finalmente, el fin de semana se completa con la visita del Sevilla FC, que viene de golear (4-0) al Athletic Club, a un Deportivo ABANCA, que la pasada jornada goleó 1-6 al Madrid CFF, con el Granada CF buscando en casa alargar su gran momento tras sacar 13 de los últimos 15 puntos frente al colista Levante UD, y con el RCD Espanyol y el DUX Logroño viviendo un duelo directo por la permanencia.