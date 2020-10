El desarrollo del PDU del Circuit de Catalunya generará 6.000 empleos según la Cámara de Barcelona

El estudio estima que permitirá la instalación 144 empresas con un impacto económico de 970 millones

El desarrollo del Plan de Desarrollo Urbanístico (PDU) de los polígonos alrededor del Circuit de Barcelona-Catalunya podrá permitir la instalación de 144 empresas con un impacto económico de unos 970 millones de euros (549 directos y 422 indirectos) y creará 6.000 puestos de trabajo (2.601 directos y 3.346 indirectos) según se estima en un estudio de impacto económico que ha presentado este martes la Cámara de Comercio de Barcelona.

En un acto al que han asistido los consellers Damià Calvet y Ramon Tremosa, y los alcaldes de Montmeló y Parets del Vallès (Barcelona), el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha presentado el estudio que establece que si el desarrollo de este PDU --aprobado en 2016-- fuera "prioritario" podría terminarse en los próximos dos o tres años.

La directora de Ánalisis Económico de la Cámara, Carme Poveda, ha instado aprovechar la coyuntura actual de suspensión de los criterios de consolidación fiscal para llevar a cabo esta actuación que dinamizaría el sector industrial y de la construcción.

Según el estudio de la Cámara barcelonesa, la inversión pública necesaria para poner en marcha el PDU sería de 15 millones en la construcción de los accesos viarios y de 61 millones en costes de urbanización, aunque apunta a que éstos podrían recuperarse en la comercialización de los espacios.

Los terrenos mencionados ocupan un total de 75 hectáreas y se dividen en cuatro sectores: Torre Pardalera, donde está previsto que tenga usos comerciales, de oficinas y eventos; Can Guitet, pensado para actividad industrial, servicios, centros tecnológicos y servicios educativos; Can Riba-Can Ninou, para servicios hoteleros, recreativos y deportivos, y Palou Sur, que, pese a no estar incluido en el PDU, admitiría uso recreativos y vinculados al motor.

El cálculo de 970 millones se ha hecho tomando en cuenta una distribución por sectores de las empresas que se instalarían y teniendo en cuenta el mayor peso económico que tienen las industriales.

De esta manera, se prevé que del total de 144 empresas que se instalen, 21 sean del sector industrial, 57 sean del sector recreativo o de la hostelería, 33 comerciales u oficinas y 33 centros tecnológicos o educativos.

Canadell ha recordado las cifras de impacto económico del Circuit de Catalunya que fue de 340 millones en 2015 y que seguro que es mayor en años recientes porque aumentaron los espectadores, unas cifras similares a los 400 millones del Mobile World Congress (MWC).

OPTIMISTA RESPECTO A LA F1

El también presidente del Circuit de Catalunya, Ramon Tremosa, ha explicado ya se han iniciado las negociaciones para renovar el contrato del circuito con la F1 y ha confiando en que puedan concretarse pronto.

"Larga vida al Circuit de Catalunya", ha señalado Tremosa, y ha considerado que la infraestructura y el proyecto de desarrollo del PDU son ejemplos claros del efecto multiplicador de la inversión pública para generar beneficios económicos mayores a lo invertido.

El conseller Calvet ha dicho que se trata de un acto importante en un momento "delicado por la pandemia" y ha puesto en valor la importancia del circuito para la marca de Barcelona y Catalunya en el mundo.

También ha destacado que el PDU contemple algunos proyectos sostenibles en un momento en que la agenda verde es considerada en los fondos europeos: "Planificar bien también es agenda verde".