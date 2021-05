Deschamps: "Benzema dijo cosas bastante fuertes, pero después de tres minutos todo volvió a la normalidad"

Karim Benzema, coach of Team France Didier Deschamps during the training session of the French team in preparation of the UEFA Euro 2020, on May 27, 2021 at CNF Clairefontaine in Clairefontaine-en-Yvelines, France - Photo Jean Catuffe / DPPI

Karim Benzema, coach of Team France Didier Deschamps during the training session of the French team in preparation of the UEFA Euro 2020, on May 27, 2021 at CNF Clairefontaine in Clairefontaine-en-Yvelines, France - Photo Jean Catuffe / DPPI - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha reconocido que mantuvo una charla con Karim Benzema en la que el delantero del Real Madrid dijo "cosas bastante fuertes", aunque después de tres minutos "todo volvió a la normalidad", y que eso permitió que el jugador pudiese volver a ser convocado con la selección más de cinco años después para disputar la Eurocopa de este verano.

"Esa fue la primera condición; sin ella, nada era posible de su lado o del mío", aseguró sobre la reunión entre ambos durante una entrevista con RMC Sport, en la que explicó que "una convicción profunda" le llamó a convocar al ariete después de más de cinco años de ausencia de la selección. "Solo hago elecciones deportivas", añadió.

Benzema fue apartado a finales de 2015 tras su implicación en el 'caso Valbuena' por "complicidad en el intento de chantaje y participación en una asociación ilícita para la preparación de un delito punible con un mínimo de cinco años de prisión". Según las investigaciones, Benzema pudo presionar a su compañero de selección para que pagase una gran cantidad de dinero por una extorsión para evitar que se publicase un vídeo de contenido sexual; el madridista siempre afirmó que sólo intentó aconsejar a un amigo y nunca trató de presionarle con el pago.

"Desde que me convertí en entrenador, he tenido ciertas situaciones con ciertos jugadores, pero nunca he tenido una oposición radical. Paso por alto mi opinión personal, es la selección de Francia. Si creo que es lo bueno para la selección, voy en esa dirección. No es por razones personales, de lo contrario no lo habría hecho", prosiguió.

Además, Deschamps reconoció que tanto Benzema como él necesitaban mantener la conversación. "Él lo necesitaba y yo también. ¿Por qué no pasó antes? No pasó. Pero se hizo, y salió bien", expresó. "No solo hablamos de fútbol, también hablamos de la familia. Yo también tenía cosas que contarle sobre el pasado", señaló.

"Tuve la sensación de que la reunión duró mucho tiempo. Karim dijo algunas cosas bastante fuertes, pero después de tres minutos, todo volvió a la normalidad. Duró mucho tiempo, dos buenas horas. No podemos volver atrás, no tiene sentido rehacer la historia, sucedió así por diferentes razones. Podría haber sucedido antes, pero no pasó. No tengo la mirada en el pasado, lo que me interesa es hoy y mañana", concluyó.