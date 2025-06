Deschamps: "Es muy raro contra España tener más control del partido"

05 June 2025, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: France coach Didier Deschamps pictured during the UEFA Nations League semi-final soccer match between Spain and France at Stuttgart Arena. Photo: Marijan Murat/dpa

05 June 2025, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: France coach Didier Deschamps pictured during the UEFA Nations League semi-final soccer match between Spain and France at Stuttgart Arena. Photo: Marijan Murat/dpa - Marijan Murat/dpa

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador francés de fútbol masculino, Didier Deschamps, ha descrito como "muy raro" jugando "contra España" el hecho de "tener más control del partido", en alusión a los últimos minutos de arreones sin recompensa de sus pupilos hasta perder por un apretado 5-4 frente a la 'Roja' en la segunda semifinal de la Liga de Naciones 2024/25.

"Para nosotros tampoco es la final más importante. Intentaremos recuperarnos y hacer todo lo posible por ganar", se refirió al duelo por el tercer puesto que le espera a Francia contra Alemania. "No era para nada el mismo partido que tuvimos contra ellos en la Eurocopa. Hoy no tuvimos mucha suerte ni quedamos satisfechos, es muy raro contra España tener más control del partido. Terminamos con muchas más ocasiones, lo que decanta es la eficacia", apuntó Deschamps sobre el equipo español.

"Hay muchas cosas buenas que tener en cuenta, no se puede tirar todo por la borda cuando encajas cinco goles por algo que no hiciste del todo bien. Sobre todo nuestros primeros 20 minutos fueron muy buenos en cuanto a control y acabamos teniendo muchas más ocasiones que nuestro rival, que fue mucho más efectivo que nosotros en los dos tramos de 10 minutos en los que tomamos un pequeño respiro", dijo en rueda de prensa.

"Al principio de la segunda parte, encajamos dos goles. Pero a pesar del amplio marcador, seguimos en nuestra senda creando y finalmente marcando goles. Cuando los hicimos fallar al final, quedaba poco tiempo. Así que no voy a sonreír esta noche, pero no voy a quitar mérito a mis jugadores, teniendo en cuenta que tengo un equipo joven y eso también debería ser útil. Hay dos jugadores que han debutado esta noche", avisó.

"Obviamente cuando encajamos goles, siempre tendemos a culpar a la defensa, pero no voy a entrar en eso porque también es una cuestión de equilibrio. Ciertamente, dada la calidad a la que nos enfrentábamos, no podemos hacerlo así. Tres de los cuatro jugadores que han jugado todos los partidos de los últimos dos años no pueden tener los mismos reflejos con tanta calidad. Clément Lenglet tuvo un pequeño problema personal y tuvo que regresar a Madrid el martes", recordó el seleccionador galo.

Del central del Atlético de Madrid señaló que "no estaba en su mejor momento, pero también quería jugar". "Así que hay cosas que corregir, eso seguro. Pero hicimos muchas cosas bien, entre los que empezaron y los que entraron bien, hay un potencial ofensivo significativo", agregó.

Luego Deschamp elogió a Rayan Cherki. "Es muy bueno y por eso está aquí. Tiene calidad, tiene muy buenas intenciones; por lo que hizo al entrar, bien por él. Aunque no gane, es uno de esos jugadores en ataque que... No podría enumerarlos a todos, pero de entre los que pueden ser titulares y los que pueden entrar, es muy interesante obviamente de cara al futuro", prosiguió en su conferencia desde el MHP Arena de Stuttgart.

"Aunque encajamos goles, es cierto que su portero hizo buenas paradas; sin duda, está lleno de confianza", alabó a Unai Simón. "Después, repito, hoy no estuvimos en nuestro mejor momento y, contra un rival así, a pesar de todo y aunque íbamos por detrás en el marcador, mostramos algunas cosas buenas. Contra este equipo, hay que estar al máximo en todo momento y es un hecho por varias razones", insistió.

"A pesar de todo, no teníamos todas nuestras fuerzas. Pero eso también permite que otros jugadores estén ahí y, comparado con lo que nos espera, son cosas interesantes", auguró antes de analizar si Kylian Mbappé como ariete y Ousmane Dembélé como extremo eran la mejor opción. "No quiero que Kylian sea delantero centro, ya lo he dicho. Al fin y al cabo, todos tienen mucha libertad. Ousmane no siempre juega por la derecha; también puede rotar y nada está decidido al respecto", matizó.

"Hay una posición titular, sí, con Kylian en posición de delantero centro. Y luego mencionaste a Ousmane, cierto, pero en las últimas semanas con su club se ha visto a un buen rematador y que es un poco disperso. Tiene mucha libertad y tampoco suele quedarse arriba, así que no hay problema", le contestó Deschamps a un periodista.

"Desde ese punto de vista, después ambos son asistentes y no son solo ellos dos, ya que hoy teníamos a cuatro atacantes. Claro que hay que encontrar un equilibrio, pero mientras haya una buena relación técnica, y aunque haya otras opciones, no voy a cambiar la posición de Kylian", admitió finalmente el seleccionador de Francia desde la sala de prensa.