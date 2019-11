Deschamps: "Zidane hace totalmente su papel al hablar así de Benzema"

Publicado 11/11/2019 19:52:33 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha asegurado que el entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, cumple "totalmente su papel" cuando afirma que Karim Benzema es el mejor jugador del que podrían disponer los 'Bleus', después de que el delantero volviese a no ser convocado.

"No tengo ningún problema con eso. Es el entrenador del Real Madrid, hace totalmente su papel al hablar así", señaló este lunes el preparador francés, compañero de 'Zizou' en la Francia que reinó en el Mundial 1998. La vigente campeona del mundo se enfrentará este jueves a Moldavia y el domingo a Albania en partidos de clasificación para la Eurocopa 2020; una vez más, el ariete madridista no ha sido llamado.

En la previa del partido de LaLiga Santander ante el Eibar, Zidane alabó una vez más a Benzema y declaró no entender su ausencia del combinado galo. "Él siempre ha querido jugar con la selección francesa. No sé qué es lo que pasa exactamente, futbolísticamente es el mejor, tendría hueco, pero eso no lo podemos controlar nosotros", manifestó.

Desde que en 2015 se vio implicado en el 'caso Valbuena', acusado de extorsionar al centrocampista Mathieu Valbuena con un vídeo de carácter sexual, Benzema no ha recibido la llamada de Deschamps, a pesar de que la Federación Francesa de Fútbol dejó claro que el madridista volvía a ser seleccionable.

En otro orden de cosas, Deschamps hizo balance de sus siete años al frente de la selección. "Me siento totalmente satisfecho. En mi primera vida, me hubiera gustado ser internacional para siempre, pero no es posible. Han pasado siete años desde que comencé en el equipo, ha habido mucho trabajo por hacer y doy las gracias a los jugadores por eso. No miro hacia atrás, solo al frente, y estoy concentrado en nuestro objetivo: la calificación", indicó.

Además, valoró el estado de sus jugadores, entre ellos del delantero del PSG Kylian Mbappé. "Kylian aún no ha llegado, haremos un balance cuando esté allí, pero ya nos hemos puesto en contacto con el médico de su club y no hay una preocupación particular", apuntó, antes de asegurar que el centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombélé tiene "un pequeño problema" que debe resolverse "en 48 horas" y que no han llamado al jugador de la Juventus Blaise Matuidi para "evitarle el viaje de ida y vuelta en avión" e impedir "más sufrimiento" con su lesión.

Por otra parte, advirtió del peligro de confiarse en el duelo ante Moldavia. "Debemos luchar siempre contra la idea de que la clasificación ya está asegurada. Debemos mantener una cierta vigilancia y hacer lo necesario para ganar nuestro sitio en la Eurocopa, sin caer en una sensación de comodidad", apuntó.

"¿El primer puesto? No depende de nosotros, haremos lo que tenemos que hacer sin la garantía de terminar en la cima de nuestro grupo. Sería lo ideal, aunque no nos ofreciera la certeza de ser cabezas de serie en el sorteo", concluyó.