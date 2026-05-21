Detenido el supuesto inversor del Lleida CF, denunciado por estafa y falsedad documental

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido al supuesto inversor del Lleida CF, al que le constaba una orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, y al que el club también ha denunciado por presunta estafa y falsedad documental, confirman fuentes de la policía catalana.

Según ha explicado el 'Segre', el adjunto a la presidencia del club, Marc Torres, ha anunciado este jueves que descubrieron que podía tratarse de una estafa tras ver que la identidad de la persona no era la auténtica.

"Esta persona vino a mi despacho y avisé a los Mossos d'Esquadra y en ese momento se produjo la detención porque no puede justificar su identidad", ha dicho Torres ante los medios, que también ha apuntado que pasará a disposición judicial este jueves.