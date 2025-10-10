Detenidos 21 ultras por los disturbios violentos previos a la final de la Copa del Rey en Sevilla

Detenidos 21 ultras en por los disturbios violentos previos a la final de Copa del Rey en Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 21 personas vinculadas con los grupos ultras Boixos Nois y United Family por los "graves incidentes" ocurridos en Sevilla el pasado 26 de abril, horas antes de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Los arrestos se han producido en Sevilla, Barcelona, Tarragona y Girona, y los implicados están acusados de delitos de desórdenes públicos, daños y pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, durante los disturbios, registrados en la plaza de San Francisco, los radicales se enfrentaron "violentamente" a las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplegadas en la zona, resultando heridos una docena de agentes. Los ultras lanzaron objetos contundentes y destrozaron el mobiliario de un bar cercano antes de ser dispersados por la Policía.

La investigación, denominada 'Operación Cañebolo', ha sido desarrollada por las unidades de información de las Jefaturas Superiores de Policía de Cataluña y Andalucía Occidental, coordinadas por la Comisaría General de Información y con el apoyo de la Oficina Nacional del Deporte (OND).

De los 21 detenidos, 14 son miembros de Boixos Nois arrestados en Barcelona, uno en Tarragona y otro en Girona, mientras que otros cuatro pertenecen al grupo United Family y fueron detenidos en Sevilla. Además, uno de los arrestados se enfrenta a cargos por atentado a agente de la autoridad y lesiones.

Los detenidos han pasado a disposición judicial, que ha impuesto medidas cautelares a algunos de ellos, entre ellas la prohibición de acceder o acercarse a estadios durante competiciones deportivas.

La Policía Nacional ha destacado que esta operación refleja su compromiso con la política de "tolerancia cero" frente a la violencia en el deporte. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.