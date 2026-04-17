Detenidos cinco hombre por vender entradas falsas a turistas para el Atlético-Barcelona de Champions

Dinero en efectivo y material acreditativo incautado a cinco hombres que vendían entradas falsas de fútbol - POLICÍA NACIONAL

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional informó este viernes de la detención de cinco hombres en el distrito madrileño de Centro acusados de un posible delito de estafa tras vender entradas falsas a turistas para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions del miércoles entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

Los hechos ocurrieron entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, cuando una pareja de turistas denunció haber sido estafados horas antes con la venta de entradas para el partido, que se disputaba a partir de las 21 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

Hasta la zona se desplazaron agentes del Grupo de Respuesta Operativa de Centro y de Atención al Ciudadano, que tras realizar pesquisas en la zona finalmente localizaron a cinco individuos cenando en un establecimiento de comida rápida en la calle Gran Vía y cuyas características coincidían con la descripción aportada.

Al parecer, los sospechosos iban caracterizados con equipos de radiotransmisores y elementos identificativos como pulseras y acreditaciones, lo que hizo creer a las víctimas de la estafa que se trataba de entradas válidas, y por las que llegaron a pagar hasta 700 euros.

Sin embargo, cuando intentaron acceder al estadio, el personal del club les negó el paso porque sus entradas eran falsas. Tras esto, las víctimas de la estafa regresaron a su hotel en el centro de la ciudad, zona en la que coincidieron con los presuntos estafadores y llamaron a la Policía.

Así, los cinco detenidos están acusados de un posible delito de estafa, y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Durante el arresto se les incautaron 3.500 euros en efectivo, así como los equipos de transmisión y los elementos acreditativos.