Detenidos 6 ultras del CD Castellón por la agresión a un aficionado del Almería

Detenidos 6 ultras del Frente Orellut por la agresión a un aficionado del UD Almería - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ 10 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a seis personas pertenecientes al grupo de ultras 'Frente Orellut' por su supuesta implicación en la agresión a un aficionado de la UD Almería el pasado 9 de junio tras la finalización de la vuelta de las semifinales del 'playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Tras el evento deportivo, que enfrentó a la UD Almería contra el CD Castellón, en el UD Almería Stadium en las 'semis' del 'playoff' de ascenso a Primera División, duelo que ganó el equipo andaluz, en un establecimiento próximo al estadio, un aficionado del Almería fue rodeado, intimidado y agredido por varios aficionados ultras del CD Castellón.

La víctima tuvo que huir a la carrera hacia el estadio, donde fue asistida por varias dotaciones policiales y pudo identificar al presunto grupo de ultras 'Frente Orellut', que anteriormente habían causado desórdenes públicos y entre los que se encontraba el presunto agresor.

La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Castellón y Almería ha sido coordinada por la Comisaría General de Información y ha contado con el apoyo el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).

A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la 'Operación Kastali', que ha logrado identificar a los supuestos autores culminando con su detención.

Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado por parte del titular del juzgado la medida cautelar de orden de alejamiento del Estadio Skyfi Castalia en horas previas, durante y posteriores durante cualquier encuentro deportivo, así como orden de alejamiento en los mismos términos de los estadios donde dispute un partido el CD Castellón ya sea oficial o amistoso.