Detienen al jugador de la UD Almería Álex Sola tras chocar con su coche y dar positivo en alcohol

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ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la UD Almería Álex Sola ha sido detenido y puesto en libertad a la espera de juicio rápido después de que estrellara su vehículo contra otros que se encontraban aparcados en la madrugada de este pasado domingo cuando conducía bajo los efectos del alcohol.

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que el extremo de la UD circulaba por la Avenida del Montserrat en un vehículo de alta gama cuando, sobre las 7.20 horas, impactó con otros coches hasta que finalmente quedó empotrado en una furgoneta situada en el margen izquierdo de la vía, según el sentido de la marcha.

El suceso fue captado por varios testigos que filmaron cómo después del impacto, el jugador, que había abandonado junto con otros ocupantes el coche, volvía al mismo a recoger unas pertenencias antes de huir a la carrera en dirección a Calzada de Castro.

No obstante, el sospechoso fue detenido poco después por agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar de los hechos. El futbolista fue sometido a los test de drogas y alcohol, sentido en el que habría dado positivo en este último, por lo que se instruyeron diligencias ante un posible delito contra la seguridad vial.