'El día después', el homenaje de la Rafa Nadal Academy al balear

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy ha publicado este sábado en las redes sociales un vídeo de homenaje al tenista balear Rafa Nadal dos días después de que anunciase su retirada deportiva, en el que muestras el sentir de los jóvenes tenistas ante la decisión de su ídolo.

El vídeo refleja, de la mano de un joven protagonista, el impacto que produjo el anuncio de la retirada del de Manacor, ganador de 22 títulos de 'Grand Slam', y cómo todo continuará guiado por su inspiración sobre miles de deportistas.

El jueves, Nadal anunciaba que se retirará del tenis profesional a los 38 años tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis, que se celebrarán en Málaga del 19 al 24 de noviembre, y lo hará con 22 'grandes', 92 títulos y más de 1.000 victorias en la era del 'Big 3'.

"Han sido dos años difíciles en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar", indicó el balear.