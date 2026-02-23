Dick Advocaat renuncia como seleccionador de Curazao por los problemas de salud de su hija

Archivo - Dick Advocaat coach of Feyenoord during the UEFA Europa League, Group Stage, Group K football match between Feyenoord and CSKA Moskva on november 5, 2020 at De Kuip stadium in Rotterdam, The Netherlands - Photo Yannick Verhoeven / Orange Picture - Yannick Verhoeven/Orange Pictu/AFP7/Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador neerlandés Dick Advocaat ha renunciado a su cargo como seleccionador de Curazao, a la que logró clasificar para el Mundial por primera vez en su historia, por los problemas de salud de su hija, ha confirmado este lunes la Federación de Fútbol de Curazao, y su compatriota Fred Rutten asumirá su puesto.

"Dick Advocaat ha renunciado con efecto inmediato como entrenador principal de la selección nacional de fútbol de Curazao. El entrenador de 78 años ha decidido dedicar toda su atención a su hija, que se enfrenta a problemas de salud", confirmó la federación del país caribeño.

El pasado 19 de noviembre, Curazao logró la gesta de clasificarse para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras empatar ante Jamaica (0-0) en el último partido de la fase de clasificación. Con ello, se convertirá en el país más pequeño del mundo por población que jamás haya alcanzado la fase final de la Copa del Mundo.

Advocaat explicó las razones que le han llevado a tomar la decisión. "Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol, por lo tanto, esta es una decisión natural. Echaré mucho de menos a Curazao, a su gente y a mis compañeros. Considero que clasificar a la nación más pequeña del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros", aseguró.

Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, Gilbert Martina, lamentó las circunstancias que han llevado a Advocaat a dimitir. "Su decisión inspira todo el respeto. Dick ha hecho historia con nuestra selección nacional y Curazao siempre le estará agradecido", manifestó.

Ahora, Fred Rutten, de 63 años, tomará el relevo de Advocaat; dirigió anteriormente al FC Twente, al PSV y al Feyenoord neerlandeses y al Schalke 04 alemán. "Es un momento difícil para Dick y le deseo mucha fuerza a él y a su familia. Dick es un icono del fútbol mundial. Es un verdadero honor continuar su trabajo. He hablado extensamente con él y su equipo y seguiré por el mismo camino. Curazao puede esperar la misma dedicación y compromiso de mi parte", recalcó.