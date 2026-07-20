Diego Conde llega cedido al Betis

Archivo - Diego Conde of Villarreal CF warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Villarreal CF at Mendizorrotza on March 8, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero Diego Conde se convirtió este lunes en nuevo futbolista del Real Betis, club al que llega en calidad de cedido por el Villarreal CF para la próxima temporada 2026-27, y después de la salida del conjunto andaluz del guardameta Pau López

"El Real Betis Balompié y el Villarreal CF han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Diego Conde", informó la entidad 'verdiblanca' en un comunicado.

Diego Conde, de 27 años, comenzó su carrera profesional como futbolista en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Tras pasar por el CD Leganés y el Getafe CF, regresaría al conjunto 'pepinero' en propiedad en 2023, logrando el ascenso y el Trofeo Zamora de la Segunda División.

Y en el verano de 2024 firmó con el Villarreal CF, con el que ha disputado un total de 23 encuentros en las dos últimas temporadas, solo uno de ellos en la 2025-26, en la Copa del Rey -no juega desde octubre del año pasado-. Su llegada se oficializa después de que el Betis anunciara la salida de Pau López, que jugará en el Andorra FC.