Diego Forlán y Movistar presentan la película documental 'El ascenso de Diego Forlán'. - MOVISTAR PLUS

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista de Atlético de Madrid y Villarreal, entre otros, Diego Forlán presentó este miércoles la película sobre su vida, 'El ascenso de Diego Forlán', que estrenará 'Fanzone por M+' el próximo viernes 26 de junio, que relata el camino de redención, resiliencia y vulnerabilidad del delantero, desde sus complicados inicios en el Manchester United hasta consagrarse como una estrella mundial en el Atlético de Madrid y la selección de Uruguay.

Movistar Plus y el exfutbolista de Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid, Diego Forlán, han presentado ante la prensa el documental 'El ascenso de Diego Forlán'. Un encuentro, celebrado en el Espacio Movistar de Madrid, conducido por Noemí de Miguel y que contó con un coloquio posterior con la participación del exjugador uruguayo y de Carlos Lorenzo, productor del reportaje y CEO de Lilicar Films.

"Es muy lindo, lo vi ayer y hubo momentos en los que me emocioné muchísimo y quiero agradecerle al equipo que lo ha filmado porque representa muchísimo lo que fue mi carrera y lo que me tocó vivir, creo que es un buen mensaje para los niños", aseguró el dos veces Bota de Oro y Balón de Oro del Mundial de 2010.

La película se estrena el próximo viernes 26 de junio en Fanzone por M+ y está producida por Lilicar Films y Zoomsport Films. "Realmente 'El ascenso de Diego Forlán' es un documento didáctico, para demostrar que para llevar a ser un gran profesional hay que currárselo, hay muchos fallos, se ve en el documental, pero también mucho esfuerzo para llegar a ser quien es. Y ese es su mayor legado", destacó Carlos Lorenzo, CEO de Lilicar Films.

El también delantero con la selección de Uruguay recordó las anécdotas que reflejan la cinta, como lo ocurrido tras ser proclamado el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica en 2010. "Tras el Mundial, ganamos la Supercopa con el Atlético de Madrid y me dieron la réplica, y me doy cuenta de que ese es el regalo que tengo que hacer a mis compañeros de selección: una réplica de mi Balón de Oro. Quería hacerles partícipes y 'La Tota' Lugano me dice 'con este gesto acabamos de ganar la Copa América'... Se me eriza la piel al pensarlo".