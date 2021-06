Diego Llorente: "Las primeras horas tras el positivo fueron demoledoras"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El internacional español Diego Llorente ha reconocido que las primeras horas después de que le comunicaran el falso positivo que le obligó a abandonar la concentración en ambulancia fueron "demoledoras" y que no pudo ni dormir esa noche, ya que fue frustrante verse fuera de la Eurocopa "por algo que no controlas", y ha asegurado que todo esto les ha hecho "mucho más fuertes como grupo".

"Quiero dar las gracias a todas las personas que estos días han estado pendientes de mí; al presidente Rubiales, que fue la primera persona que me llamó camino de casa en ambulancia y que se preocupó por mí y me dijo que se alegraba mucho cuando se confirmó el negativo; a Luis Enrique y el cuerpo técnico, que me han apoyado en estos días difíciles para mí; y a mis compañeros, que me hicieron un recibimiento que necesitaba. Se vio el nivel de unión que tenemos en esta selección", comenzó diciendo en rueda de prensa.

En este sentido, también resaltó el apoyo del médico de la selección, Juan José García Cota. "El doctor Cota ha sido quien más ha estado a mi lado durante estos días, el que me trasladó la dura noticia y el que me ha acompañado durante estos días. Le estoy muy agradecido, porque a parte de ser un gran doctor es una grandísima persona", apuntó.

El defensa del Leeds United recordó cómo fueron los primeros días tras la aparición del positivo. "Fueron complicados, con mucha frustración. Me encontraba bien, pero perderme esta cita que llevaba esperando tanto tiempo era muy duro. Cuando se confirma el negativo, tuve muchas más ganas que el día que vine aquí por primera vez", explicó, reconociendo que su vuelta a Las Rozas fue "uno de los días más especiales". "No me esperaba ese recibimiento. Todas estas cosas nos han hecho mucho más fuertes como grupo", confesó.

"Por la noche apenas dormí. No había tenido contacto muy estrecho con Busquets, solo alguna vez que habíamos hablado, no encontraba el motivo. Las primeras horas fueron demoledoras, verte fuera de algo que te hace tanta ilusión por algo que no controlas. Intenté sacar cosas positivas en el trayecto en ambulancia y en mi casa", relató el futbolista madrileño.

Sobre el positivo de Sergio Busquets, aseguró que fue "un jarro de agua fría". "Tras tantas pruebas el virus se manifiesta cuando se manifiesta y es muy complicado cogerlo a tiempo. Lo importante es que no se ha traducido en más positivos", indicó.

También agradeció la confianza que ha tenido Luis Enrique en él. "Desde la primera vez que me convocó fue una alegría inmensa, por aquel entonces tenía una fractura de peroné. Fue una inyección de adrenalina, un subidón que me hizo olvidar lo que estaba pasando. Estoy muy agradecido al seleccionador por la oportunidad que me da; la competencia en España es brutal y hay que valorar estar aquí. Intento devolverle esa confianza cuando me requiere en el campo y si no, dando lo mejor de mí en los entrenamientos", expuso.

Por último, Llorente destacó la "suerte" que ha tenido de "compartir vestuario" en la Real Sociedad con Alexander Isak, al que se enfrentará este lunes en el duelo ante Suecia. "Es un jugador muy joven y tiene mucho que demostrar. Puede que Suecia no parezca una de las más grandes, pero hay que tenerle mucho respeto. Intentaremos parar sus virtudes y hacer hincapié en sus debilidades", concluyó.

