Diego López: "Con lo que estamos haciendo no vamos a salvar la categoría"

Publicado 04/12/2019 18:29:39 CET

Fútbol.- Diego López: "Con lo que estamos haciendo no vamos a salvar la categorí

Fútbol.- Diego López: "Con lo que estamos haciendo no vamos a salvar la categorí - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero del RCD Espanyol Diego López ha reconocido este miércoles que con el juego y dinámica actuales no van a lograr la permanencia, por lo que quiere ver un cambio instantáneo en el equipo y que se convierta en un grupo difícil de ganar, algo que intentarán hacer ya este sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

"El míster quiere lo que todos, sacar nuestra mejor versión a nivel individual y como equipo. Está claro que con esto no vamos a salvar la categoría, el cambio debe ser notable y en muchas cosas. A nivel competitivo, de actitud, de minimizar errores, que seamos un equipo más competitivo y que se vea a un equipo muy difícil de ganar", manifestó en rueda de prensa.

Diego López añadió que los jugadores saben que no se están haciendo las cosas bien. "Estamos a un nivel que no es el correcto. No es lo que merece este club ni nosotros. El cambio tiene que ser ya, y estamos con el míster en ese sentido. Todo lo que ha podido decir son verdades, tenemos que mentalizarnos de que queda mucho pero que hay que sacar muchos puntos para conseguir la salvación", manifestó.

Tras la derrota en casa contra Osasuna (2-4), una más ya que sólo ha empatado un partido y suma siete derrotas, el equipo 'perico' es penúltimo con sólo 9 puntos, y está a 5 de un Mallorca que marca ahora mismo la permanencia. "El partido contra Osasuna nos hizo ver que el fútbol ha cambiado mucho y que cualquier equipo te puede ganar. Tenemos que ser uno de esos equipos, que sea incómodo y que pueda ganar a cualquiera. Hay que ser más exigentes", pidió.

"LaLiga es muy exigente, no estamos haciendo bien las cosas y tenemos que dar un paso al frente. Con lo que estamos haciendo no llega. En nuestra mente no está el perder la categoría pero ahora el equipo está en una situación muy mala y complicada, con muy pocos puntos", ahondó el guardameta.

Visitan este sábado al Real Madrid, uno de sus exequipos, en un reto muy complicado en ese intento de cambiar la situación. "Es un campo muy difícil, es evidente que es un gran equipo y es un partido más en el que tendremos la oportunidad de conseguir tres, uno o ningún punto. Tiene que haber un cambio muy notable en el equipo y vamos a uno de los campos más difíciles de la Liga, pero es lo que toca. Vamos con la intención de hacer un gran partido", aseguró.

Y es que la competición doméstica es lo más importante ahora para el Espanyol, por encima de una Liga Europa donde sí tienen buen juego y resultados positivos. "Lo más inmediato es LaLiga, la situación en la que estamos es muy comprometida y complicada y es la competición que nos va a dar estar el siguiente año en Primera. Es lo más importante. Pero ello no quita que podamos hacer un buen papel en las dos competiciones", avisó.

En general, cree que la receta debe ser "creer y ser positivos". "Tenemos que reencontrarnos a nosotros mismos y volver a ser lo que hemos sido no hace tanto. Y a partir de ahí buscar puntos en cada jornada. Así saldremos, así llegarán, y esa falta de confianza o miedos serán otra vez optimismo y buenos resultados", manifestó.

De cara al mercado de invierno, con la mejora en el límite salarial del equipo, puede haber refuerzos. "Si el club considera que tiene que venir gente a ayudar, bienvenido sea. Si eso sirve para salir de aquí, pues ojalá. Pero los que estamos tenemos que ser responsables y saber que si no hacemos bien las cosas, pueden llegar otros jugadores y salir los que estamos aquí. Tenemos que dar el máximo y no esperar al 1 de enero, porque se nos van muchos puntos", aceptó.