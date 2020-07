Diego Martínez: "El compromiso y la motivación tienen que llegar a donde no llegue el físico"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha asegurado que este lunes ante el Real Madrid en el Nuevo Los Cármenes (22.00 horas) tienen que tener "cero errores y máximo acierto" si quieren ganar, y ha advertido que "donde no llegue el físico, tiene que llegar la motivación y el compromiso por los compañeros".

"El factor mental es determinante, hace la diferencia, y después del confinamiento todavía más. Donde no llegue el físico, tiene que llegar la motivación, la energía, la pasión, el compromiso por los compañeros con los que llevas luchando durante todo el año, la identificación con una ciudad como Granada... En estos partidos destacaría la dificultad para mantener la atención durante 90 minutos más descuento", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico gallego recalcó que es "un orgullo y una energía positiva tremenda" poder ser este lunes "el foco mediático de LaLiga". "El Granada se ha ganado ese premio de ser protagonista de uno de los partidos de los que todo el mundo estará pendiente. El Real Madrid se juega LaLiga, con una racha de partidos impresionante. El Granada está en la mejor temporada de su historia en lo que se refiere a puntuación y sensaciones. Creo que nuestro premio es poder disputar ese partido, porque el equipo se lo ha ganado", subrayó.

"Soñamos en con poder ganar el lunes. Ante el Real Madrid hay que hacer un partido perfecto, pero esa es nuestra motivación. Es de esos partidos en los que el acierto y la eficacia son muy importantes. Espero que el equipo pueda mostrar sus prestaciones al mejor nivel posible. Lo que más nos ocupa es que podamos mostrar todos que estamos al máximo nivel físico y mental, dar nuestra mejor versión como equipo. Intentaremos hacer las cosas con cero errores y máximo acierto, la ocasión lo merece. El equipo está preparado y tiene ganas, lo vamos a competir desde el disfrute", prosiguió.

Además, llamó a centrarse en ellos mismosñ. "Si nos guiamos por los números, ocho victorias del Real Madrid, seis partidos con portería a cero, esa plantilla... No podemos invertir ni un segundo en pensar en eso. Uno siempre espera lo mejor de su equipo; creemos en nuestra fuerza interior, tenemos una semana de tres partidos apasionantes y la ilusión, la concentración y el compromiso están. Es el Granada que quiero ver y que nos puede acercar a conseguir la victoria", expresó.

Aunque los jugadores nazaríes van "muy justos" de fuerzas, Martínez explicó que deben "nutrirse" de la "energía positiva de los tres puntos" ante la Real Sociedad (2-3). "Lo más importante es disfrutarlo desde el compromiso y la competición, que es lo que nos ha traído hasta aquí", dijo. "Este Granada va a ser recordado por muchas cosas, sobre todo, más allá de los resultados, por los valores que ha transmitido este equipo a la afición, que se siente identificada con cada jugador", insistió.

De hecho, este Granada ya ha igualado su mejor actuación histórica en LaLiga. "La nostalgia no te ayuda a competir. Yo no sé si se podrá repetir o no, pero vamos a apurar todas nuestras opciones de conseguir los siguientes puntos. Para mí el mejor ejemplo de la mentalidad positiva de este equipo es antes de ganar el primer partido contra el Espanyol, después del Sevilla; sentir que puedes ganar en el campo del Espanyol en la jornada 3, cuando nadie confiaba en nosotros. Y después del partido del Eibar, la fuerza interior del equipo y la creencia en sus posibilidades. Lo que nos impulsan son nuestras sensaciones internas", manifestó.

Por último, el preparador vigués afirmó que juegue quien juegue en el conjunto blanco "el planteamiento del Granada tiene que ser el mismo: máximo acierto y cero errores". "Incluso cuando se pite el final, hay que estar concentrados un rato, porque como te despistes con esta gente estás jodido. Estamos hablando de jugadores de un nivel estratosférico. Ahí está nuestro desafío. Yo cambiaría que estuviésemos todos los jugadores de los dos equipos y nuestra afición en Los Cármenes para poder disfrutar este momento", finalizó.