Diego Martínez concluye su etapa en la UD Las Palmas

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas anunció este jueves el fin de la etapa de Diego Martínez como entrenador del conjunto canario, que esta temporada perdió la categoría con el descenso a LaLiga Hypermotion.

"La UD Las Palmas y Diego Martínez separan sus caminos, tras finalizar la vinculación que unía a ambas partes, al término de la temporada 2024/25", dice el comunicado oficial del club.

El técnico vigués llegó el 8 de octubre de 2024 a la entidad amarilla para ocupar el banquillo en sustitución de Luis Carrión, pero no logró el objetivo de la salvación, consumando el descenso en la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Martínez escribió en sus redes sociales una despedida a la afición canaria, lamentando "no haber conseguido el objetivo deportivo", pero quiso dejar claro que se marcha con la "conciencia tranquila". "Sé que he trabajado muy duro. He dado todo. Me he vaciado, nos hemos vaciado, pero no hemos conseguido el objetivo de dejar a la UD Las Palmas en Primera, y me duele en el alma", dijo.