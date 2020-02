Diego Martínez: "Es día para disfrutar y ojalá podamos seguir haciendo historia"

Publicado 03/02/2020 18:29:43 CET

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha asegurado que el partido de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Valencia CF en el Nuevo Los Cármenes es una oportunidad para "disfrutar" y para, junto a su afición, luchar para seguir "haciendo historia" en la competición copera.

"Jugaremos ante nuestro público contra un gran equipo como el Valencia, y es día para disfrutar y para seguir luchando juntos, unidos. Hace muchos años que no estábamos en cuartos, ojalá juntos podamos seguir haciendo historia. Vamos a luchar al máximo", aseguró en rueda de prensa.

Para el técnico nazarí, no hay favorito pese a la mayor entidad y experiencia del Valencia CF. "Es un partido diferente. La Copa es una competición especial, es partido único y con nuestra gente, en nuestro estadio. Recibimos al actual campeón y es un reto muy bonito. Si algo tiene la Copa es que no hay favoritos", comentó.

"Son partidos tan atractivos por eso, porque todo puede pasar. Todos somos conscientes del potencial del Valencia y de la calidad de sus jugadores, de su experiencia en estos partidos. Pero a un partido, este Granada tiene la ilusión de competir al máximo y ojalá podamos pasar", auguró.

Y es que la Copa es "distinta". "O te quedas fuera o sigues dentro y la hace especial. Teníamos ganas de compartir esto con nuestra afición. Veo a la plantilla con el desgaste propio de jugar estos partidos pero con la emoción y energía y motivación de haberse ganado el derecho a jugarlos", celebró.

Para intentar ganar tiene claro lo que es necesario: "Pasión, sentimiento, identificación, orgullo, lucha y mucha confianza". "Tenemos que ser nosotros mismos, jugar desde la pasión y el corazón", comentó.

"En la ida en Liga vimos que las situaciones de área pueden marcar la diferencia, tenemos que ser lo que nos ha permitido pasar cuatro eliminatorias, lo que nos ha llevado a Primera, lo que nos hizo ganar el otro día al Espanyol", rememoró.

En cuanto al refuerzo de Gil Dias, no desveló si jugará ante el Valencia o si deberá esperar a debutar. "Es uno más para la plantilla. Mañana decidiremos la convocatoria, porque hasta el último momento no sólo no tenemos clara la convocatoria, que aprovecharemos hasta el último minuto, y el once también será una incógnita", señaló.

Sobre el rival, reconoció que el Valencia tiene un equipo "muy bien montado". "Celades ha hecho un gran trabajo y les ha dado estabilidad y regularidad. Desde que ha llegado está en un nivel ascendente. Hablamos de uno de los grandes y el Granada tiene la oportunidad y la fortuna de recibirles en nuestro estadio y la oportunidad de ganarles", apremió.