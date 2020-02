Diego Martínez: "El equipo fue valiente y pudo conseguir el gol"

Publicado 08/02/2020 23:38:22 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, felicitó a su equipo pese a la derrota (1-0) ante el Atlético de Madrid, por la manera de "competir" una vez más en una temporada que está siendo "espectacular", con una semifinal de Copa a la vuelta de la esquina.

"Se nos puso el partido muy complicado. Nos ha faltado acierto, con una gran parada de Oblak. Cometimos un error muy grave en su gol y un equipo así te penaliza mucho, no te puedes equivocar. El partido estaba en poder empatar", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras la jornada 23 de LaLiga Santander.

"Ya el público se ponía nervioso, ellos en las acciones de mano a mano te podían hacer el 2-0 pero el equipo fue valiente, quiso el gol y pudo conseguirlo", añadió, sobre un final con suspense por el marcador corto y la mala racha del Atleti.

El técnico visitante no calificó de rotaciones sus cambios en el once con otra semana copera por delante. "No son rotaciones. Sacamos a los 11 que creemos más oportuno para cada partido. Una plantilla como la nuestra, a nivel físico necesitamos refrescarnos y evitar situaciones de fatiga", afirmó.

Además, pensando ya en la eliminatoria contra el Athletic Club por la final de Copa, Martínez la calificó de "un sueño", que afrontan "desde la ilusión, felicidad y que toda Granada tiene que disfrutar".

Sobre los malos números fuera de casa, el técnico del Granada quiso ensalzar toda la temporada. "Es una temporada espectacular, si nos dicen que vamos a tener 30 puntos y en una semifinal de Copa diríamos que estamos locos. El equipo compite maravilla y es importante", comentó.