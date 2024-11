Diego Martínez: "Me gusta lo mejor de Guardiola y lo mejor del 'Cholo'"

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Las Palmas, Diego Martínez, explicó que el duelo ante el Atlético de Madrid este domingo es "un reto" para que el conjunto canario siga mejorando y puliendo detalles, tras dos victorias seguidas en LaLiga EA Sports, para salir de su crisis.

"Es un partido ante uno de los grandes, un equipo instalado en la elite europea desde hace una década. Máximo nivel. Nos tiene que suponer una motivación tremenda y un reto difícil para ir más allá de nuestra mejor versión", dijo en la rueda de prensa previa.

El técnico amarillo habló de su visita al cuerpo técnico de su rival este domingo, Diego Pablo Simeone, hace dos meses, como algo normal entre colegas. "Charlamos de fútbol. Escuchar a uno de los entrenadores más importantes del mundo para mí fue toda un experiencia y le estaré siempre agradecido", afirmó.

"La vida no es ni negro ni blanco, me gusta lo mejor de Guardiola y lo mejor del 'Cholo', lo mejor de los grandes entrenadores. Lo importante no es lo que nos guste, dependemos de la materia primera, de los jugadores, tratamos de sacar la mejor versión de lo que tenemos. Todo lo bueno queremos aprenderlo de los mejores, pero hay muchas cosas de los mejores que no son compatibles con las características de tus jugadores", añadió.

Por otro lado, Martínez explicó como necesarios los cambios en Copa del Rey y celebró tener "cada vez más opciones" para su once. "Nos conocemos más como equipo. Es uno de los partidos más exigentes de la temporada pero eso nos tiene que suponer un estímulo y ser el equipo que hemos sido en los últimos partidos, con un rendimiento óptimo", apuntó.

"Siempre hay que mejorar. Somos un equipo con talento pero que tiene que ir a su máximo nivel para ser competitivo en Primera División. Cada punto que sumamos puede ser determinantes y van a costar mucho. Todos somos necesarios, intentamos gestionar la plantilla, eso es lo que hemos hecho", añadió.

Además, el técnico gallego explicó que jugar contra un grande supone "mil partidos dentro de un partido". "Ojalá fuese tan sencillo, o plan A o plan B. Tendremos que tener el balón y cuando no lo tengamos tenemos que ser fuertes. El balón parado es importante, hay que manejar los tiempos del partido, el acierto en las áreas marca las diferencias. Son mil partidos dentro de un partido", confesó.

"El rival no puede estar acertado contra los grandes y tenemos que intentar hacer nuestro mejor fútbol. Es un reto para mejorarnos como equipo y seguir puliendo detalles", añadió. El técnico de Las Palmas apuntó además que la reacción del equipo desde su llegada no fue desde cero. "Ganar ayuda a todo y para ganar necesitas hacer muchas cosas bien. No todo era malo. El aspecto mental es clave pero aisladamente no sirve de nada si no tienes herramientas para plasmarlo", zanjó.