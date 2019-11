Diego Martínez: "Va a ser una batalla con el Atlético, pero creemos en lo que hacemos"

Publicado 22/11/2019 15:22:37 CET

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Diego Martínez, pronosticó que el partido contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander y que se disputa este sábado (18:30 horas), "va a ser una batalla", aunque confía en el triunfo contra el conjunto colchonero porque "cree" en sus jugadores.

"En lo económico no hay espejo que valga. Ojalá podamos parecernos a un equipo tan competitivo como ese. Con nuestros recursos, vamos a intentar sacar partido a nuestras fortalezas, pero no podemos compararnos a ellos. Pero, en 90 minutos, vamos a competir; creemos en lo que hacemos. Intento aprender de los mejores, y el Atlético y 'El Cholo' son los mejores del mundo", dijo en rueda de prensa.

Martínez se felicitó porque el 'parón' en la liga por los encuentros de las selecciones nacionales le ha permitido que la 'enfermería' "se vaya recuperando" y que los jugadores que necesitaban "rodarse" "han mejorado sus prestaciones".

En este sentido, el entrenador del conjunto nazarí restó importancia a las bajas del Atlético de Madrid, que ha recuperado al portugués Joao Félix, porque, según él, "es una de las mejores plantillas de Europa". "Es un equipo en mayúsculas, el que más jugadores empleó, con 36, la temporada pasada. Es una situación a la que están acostumbrados. Es un equipo muy completo, con una riqueza táctica importante, tiene un plan para cada partido y matiza funcionamientos a lo largo del mismo", comentó.

Para Martínez, el Granada recibe este sábado en Los Cármenes a "uno de los grandes" de Europa, al que "no le falta nada". "Lo que está claro es que queremos ganar. Encaja poco, sólo ha perdido un partido. Va a ser una batalla, se va a pelear cada milímetro, cada duelo individual. Son jugadores que individualmente te pueden ganar, con Correa, Morata, Vitolo, Lemar, los lanzadores ... Koke. Es un equipo completo, dirigido por un extraordinario entrenador", resumió.

Prosiguió señalando a los futbolistas que "marcan la diferencia" como Joao Félix. "Son un equipo competitivo. Vamos a estar muy atentos para intentar imponer nuestro ritmo, va a ser un partido de mucho desgaste, pero estamos muy ilusionados. Veo al equipo con mucha fuerza y ganas. Ojalá mañana mostremos nuestra mejor versión y, para eso, vamos a necesitar el aliento de todos", dijo en alusión a la hinchada.

"EL ATLÉTICO ES UN GRANDE"

El entrenador del equipo revelación del curso elogió la figura de su homólogo en el banquillo madrileño. "Independientemente de lo que pase en adelante pasarán los años y se recordará al Atlético como un grande al que 'El Cholo' ayudó a hacerlo más grande", subrayó.

No se mostró preocupado por la posible 'sequía' goleadora ni por que los tantos se repartan entre muchos de sus pupilos. "Llevamos 19 goles. No nos han quitado ninguno, ¿no?. No veo un problema que los goles se repartan entre muchos. Si no se repartieran, el día en que faltase ese jugador diríamos que falta. Apenas hemos estado un par de partidos sin hacer gol", recordó.

A su juicio, el Granada 'vive' de los "detalles" y el límite entre el acierto y error es lo que le puede dar o no la victoria. "Estoy contento con el trabajo de todos, de los delanteros y los defensas. Entiendo que nuestra fortaleza es encajar poco, pero últimamente no lo hacemos. En los tanteos bajos tenemos una oportunidad de ganar. El objetivo es volver a tanteos bajos: es lo que más éxito nos ha dado", deseó.

Diego Martínez recordó el apoyo a las víctimas de la violencia de género que el Granada mostrará en diversas acciones este fin de semana, y no ocultó que hubiera deseado que no se produjera un parón internacional para aprovechar la mejoría de juego que vio contra el Valencia.

"Lo que yo quiero es ganar el siguiente partido. El partido contra Atlético va a ser muy duro, pero también una oportunidad para todo el granadismo. El que venga va a tener que competir con el equipo porque nos enfrentamos a un grande del fútbol español", solicitó a la afición granadina.