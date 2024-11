Diego Pablo Simeone: "Julián Álvarez está yendo de menos a más con nosotros"

Archivo - Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, smiles during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between Atletico de Madrid and RB Leipzig at Estadio Civitas Metropolitano on September 19, 2024 in Madrid, Spain.

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que su compatriota Julián Álvarez "está yendo de menos a más" con la camiseta rojiblanca, habiendo marcado este martes un doblete al Sparta Praga durante el triunfo colchonero por 0-6, en el transcurso de la jornada 5 en la liguilla de la Champions League.

"Es un jugador con jerarquía y consagrado. Evidentemente lo hizo muy bien en River, lo hizo muy bien en el Manchester City, lo hizo muy bien en la selección argentina y está yendo de menos a más con nosotros. Esperamos lo mejor de él, es joven. Hay una buena esperanza de presente y de futuro, y ojalá que lo podamos acompañar para que siga creciendo en todo lo que ya tiene", dijo el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa.

Pese a esta histórica goleada del Atlético en la capital checa, el técnico argentino se mostró cauteloso. "Creo que hubo otros partidos también muy importantes. Creo que hoy el equipo empezó sabiendo de las necesidades que tenía el rival, creo que fuimos llevando el partido adonde queríamos", argumentó desde el epet ARENA.

"Empezamos a generar situaciones de peligro: ya la de Giuliano de cabeza que no termina de rematar; apareció el gol de Julián de tiro libre, fue un golazo; vino esa posibilidad de Sorloth, que el portero hace una parada extraordinaria y se vislumbraba que necesitábamos más goles en ese primer tiempo por lo que estaba haciendo el equipo", añadió.

"Apareció el segundo gol y ya ahí nos fuimos un poco al vestuario sabiendo que necesitábamos seguir apretando para que aparezcan posibilidades de llevar el juego adonde queríamos. El segundo tiempo creo que fue mejor aún que el primero, con el equipo entendiendo todo desde los que empezaron hasta los que entraron de la manera que entraron, pese a que el resultado era muy bueno y muchas veces siempre hay un bajón y un dejar de trabajar", explicó el técnico colchonero.

En este sentido, afirmó que "los cuatro que entraron sobre todo al final imprimieron al equipo mayor velocidad, mayor intensidad, búsqueda de seguir buscando el arco rival". "Y me voy contento por todo esto que estoy contando", agregó. "Ellos ya me conocen, los nuevos me van conociendo y, bueno, hemos ido hablando para que me vayan conociendo más rápido también", apostilló Simeone en la sala de prensa.

"Lo que sí está claro es que el equipo somos todos y, como somos todos, necesitamos del tiempo de que el equipo necesite a cualquiera de los que les toque empezar. Porque al final no jugamos el partido pensando solamente en los que empiezan, pensamos en los 90 minutos y en cómo seguir buscando más. El otro día lo hicimos de menos a más en el partido con el Alavés y hoy exactamente igual con otros chicos, y la verdad respondiendo a un trabajo colectivo muy bueno", destacó.

"La diferencia siempre está en los goles. Cuando vos sos contundente, aparecen este tipo de opiniones. Cuando evidentemente no podés ser contundente y obviamente tenés situaciones y no entra la pelota, evidentemente vas camino a que este tipo de opiniones no estén", opinó sobre las críticas en los días malos.

"A mí todo lo que sea ganar me pone contento. Evidentemente cuando el equipo tiene la posibilidad de seguir jugando y generando goles como los generó hoy, evidentemente mucho mejor. Pero no tenemos que salir de nuestra línea, tenemos que seguir con la misma humildad que tuvimos siempre. Y bueno, no olvidarnos de algunas cosas para estar fuertes y saber que en el fútbol vivís del hoy y ya este partido quedó atrás", advirtió.

Además, Simeone señaló que en este formato de Liga de Campeones "cuenta todo" y que "va a contar todo". "No sé dónde llegaremos, ojalá que sea lo mejor para el equipo, pero la intención estuvo y obviamente vimos la posibilidad de seguir apretando para generar situaciones que en el mañana nos pueden ayudar y el equipo lo interpretó muy bien", resaltó.

Por último, se alegró de que Koke Resurrección y Antoine Griezmann hayan cumplido ambos 100 partidos con el Atlético en el máximo torneo continental. "La verdad que tanto Griezmann o Koke siempre los dos le darán, le dieron y le dan lo mejor que tienen en cada partido que juegan. Y lo harán hasta que estén en el club, seguro", sentenció.