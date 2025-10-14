Diogo Moreira asciende a MotoGP con el Honda LCR

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto brasileño Diogo Moreira dará el salto la temporada que viene de Moto2 a MotoGP, donde correrá con una de las motos del Honda LCR, equipo satélite con el que ha firmado un contrato multianual y que le convierte en el primero de su país en la categoría reina desde hace prácticamente dos décadas.

Moreira, actualmente peleando por el título de Moto2 con el español Manu González, líder de la categoría con nueve puntos de ventaja, provocará que Brasil vuelva a tener un piloto en MotoGP 19 años después del adiós de Alex Barros.

"Unirme al Campeonato del Mundo de MotoGP con el equipo Honda LCR es un sueño hecho realidad. Quiero agradecer a Honda y al equipo su confianza en mí para darme esta increíble oportunidad. Estoy muy ilusionado por aprender, crecer y luchar por buenos resultados al más alto nivel del motociclismo", remarcó Moreira.

Por su parte, Lucio Cecchinello, 'Team Principal' del Honda LCR, apuntó que el brasileño "posee todas las cualidades para convertirse en uno de los grandes de MotoGP". "Tiene un talento indiscutible, una profunda pasión por las carreras y ha demostrado su velocidad en todo tipo de motocicletas y disciplinas. En nombre de todo el equipo LCR, doy una cálida bienvenida a Diogo y agradezco a Honda HRC por confiarnos este emocionante proyecto para 2026", subrayó.

Diogo Moreira es embajador de Estrella Galicia 0,0, marca a la que ha estado unido prácticamente desde sus inicios ya que fue piloto del Talent Team de Estrella Galicia 0,0 en competiciones como la European Talent Cup o el Campeonato del Mundo JuniorGP. En 2022, dio el salto al Mundial de Velocidad en la categoría de Moto3, y en 2024 pasó a Moto2 donde actualmente pelea por el título con Manu González a falta de cuatro Grandes Premios.

"Diogo representa a la perfección los valores que nos unen a este deporte y nuestra filosofía de apoyo a jóvenes talentos a lo largo de toda su trayectoria. Hemos disfrutado como nadie de su evolución desde las categorías pre-GP hasta MotoGP y este hito supone una recompensa a todo su esfuerzo y sacrificio durante todos estos años. Unido a esto, estoy seguro de que la afición brasileña está también de enhorabuena con la vuelta de un compatriota a la categoría reina, algo que no sucede desde hace más de quince años", subrayó José Villanueva, director de Contenidos, Patrocinios y Experiencias Global de Corporación Hijos de Rivera.