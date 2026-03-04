Diogo Moreira: "Me lo paso muy bien entrenando con Marc y Álex Márquez, aprendo muchas cosas"

De izquierda a derecha, los pilotos Diogo Moreira, Marc Márquez y José Antonio Rueda, los tres campeones del mundo de la temporada pasada, en un evento de Estrella Galicia 0,0. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto brasileño Diogo Moreira (Honda), vigente campeón de Moto2, confesó que se lo pasa "muy bien entrenando" con Marc y Álex Márquez, porque aprende "muchas cosas", aunque sabe que le "falta mucho por aprender en MotoGP, categoría en la que debuta este año.

"El fin de semana nos fue muy bien, dimos un gran paso desde el test. Nos falta mucho por aprender y seguir entendiendo la moto, es otro mundo, pero donde más he aprendido es siguiendo a los demás. Nos faltan horas encima de la moto", analizó el brasileño en un evento de Estrella Galicia 0,0 en Madrid con Marc Márquez, Moreira y José Antonio Rueda, los tres campeones del mundo de la temporada pasada.

Al de Guarulhos se le hizo "muy corto" el primer fin de semana del Mundial. "Además de la moto, hay mil cosas más, cosas que no tenía en Moto2 ni Moto3, no tengo mucho tiempo libre, pero es lo normal", comentó, antes de relatar que "los últimos cinco años" de su vida "han pasado muy rápido". "El sueño de ser campeón en Moto2 se hizo realidad, ahora estamos en MotoGP y correremos en Brasil, en mi casa", prosiguió.

Además, el brasileño abordó su relación con los hermanos Márquez. "Me lo paso muy bien entrenando juntos, desde pequeño ha sido un sueño entrenar con Marc y Álex, porque aprendo muchas cosas", expresó un piloto para el que Marc y Álex Márquez son sus mentores desde que llegó a España con 12 años.

"Usé unos guantes de Marc Márquez (en Tailandia), a veces me dan unos segunditos...", desveló bromeando el brasileño. "Me fueron bien de talla y de todo, ahora he pedido sus medidas pero con mi diseño", agregó Moreira, que celebró pertenecer a la "gran" familia de Estrella Galicia. "Llevamos juntos más de 10 años, es de agradecer todo el apoyo, e ir a Brasil con Estrella Galicia 0,0 será muy especial, será muy bonito", concluyó.