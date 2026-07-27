Diomande se acerca al Real Madrid tras la renuncia del PSG

30 June 2026, US, Dallas: Cote d'Ivoire's Yan Diomande and Norway's Marcus Pedersen battle for the ball during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway. Photo: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint Germain ha anunciado oficialmente que no fichará al internacional costamarfileño Yan Diomande, de 19 años, debido a las exigencias "desproporcionadas" por su traspaso por el RB Leizpig, según informó este domingo en un comunicado remitido a la filial alemana de la cadena británica 'Sky'.

En el comunicado, el PSG ha explicado que se retira de la puja por fichar a Yan Diomandé, cuyo fichaje podría hacerse público este lunes por el Real Madrid, pese que era uno de sus objetivos prioritarios en el mercado de fichajes de este verano.

"El PSG ha retirado oficialmente esta noche su interés y sus ofertas por Yan Diomandé. Las indemnizaciones por traspaso y las exigencias salariales solicitadas eran totalmente desproporcionadas y falsas, y el PSG no va a hacer una excepción a sus principios de gestión financiera racional y de equilibrio de la plantilla", indicó en la nota pública.