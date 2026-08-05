Diomande se incorpora a la pretemporada del RB Leipzig

Archivo - 11 April 2026, Saxony, Leipzig: Leipzig's Yan Diomande reacts during the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and Borussia Moenchengladbach at Red Bull Arena. Photo: Jan Woitas/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemä den Vorgaben der DFL Deu - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID/LEIPZIG, 5 Ago. (dpa/EP) -

El extremo costamarfileño Yan Diomande se incorporó este miércoles a la concentración de pretemporada del RB Leipzig en Austria, en medio de los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid y después de ausentarse en el inicio del 'stage' por enfermedad.

Diomande, de 19 años, se perdió el inicio de la concentración del Leipzig por enfermedad, pero "una vez superada la infección", como trasladó el club en redes sociales, el jugador se ha incorporado a la dinámica del equipo en Austria junto al resto de sus compañeros.

El joven futbolista ha sido protagonista en las últimas semanas, después del Mundial, por los rumores que los sitúan en el Real Madrid la próxima temporada 2026-27. Y, según la agencia alemana dpa, las negociaciones entre el Leipzig y el club merengue continúan.

El Real Madrid habría presentado una primera oferta de 105 millones de euros que fue rechazada por el Leipzig, que habría pedido una cantidad fija de 120 millones. Además, algunas informaciones apuntaron a una supuesta disputa entre las agencias de representación del jugador como otro escollo en la negociación.

Diomande llegó al Leipzig el verano pasado procedente del Leganés español por 20 millones de euros, lo que marcaba su cláusula. Ya en Alemania, marcó 13 goles y dio 9 asistencias, en 26 partidos disputados entre la Bundesliga y la Copa alemana.

El Leipzig comienza la temporada el 22 de agosto ante el Eintracht Trier, de cuarta división, en la primera ronda de Copa, y su primer partido de Bundesliga será una semana más tarde, en casa, contra el Borussia Mönchengladbach.