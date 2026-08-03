Diputado de Sumar aboga por romper la alianza con Marruecos para la organización del Mundial 2030

Archivo - El diputado de Sumar Nahuel González, con una camiseta de apoyo a Palestina durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate y vota hoy la Iniciativa Legislati - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar en el Congreso Nahuel González considera que España no debería compartir el Mundial de fútbol previsto para el año 2030 con un país que utiliza a "gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", en referencia a Marruecos.

Así se ha pronunciado González en un mensaje lanzado en su cuenta de X, recogido por Europa Press, tras la crisis migratoria que ha tenido lugar en Ceuta, con la entrada de miles de inmigrantes en territorio español, y que se ha saldado con la muerte de casi un centenar de personas que intentaron llegar a nado a la ciudad autónoma.

"El Mundial 2030 no se puede compartir con un país que amenaza y utiliza a gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", sostiene González, quien en un mensaje anterior ya había criticado a la monarquía marroquí por compartir "con su aliado de Israel" la misma "lógica inhumana" de "utilizar vidas como piezas de su tablero político".

"EL GOBIERNO DE MARRUECOS ES EL MAL"

Según su lectura, Marruecos es uno de los socios con los que cuenta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "intentar desestabilizar el Estado español", junto con "sectores del aparato del Estado, la ultraderecha y grandes poderes económicos".

"El Gobierno de Marruecos es el mal. El enemigo número uno del mundo: Donald Trump. El enemigo número uno del fútbol: Gianni Infantino (presidente de la FIFA)", sostiene el diputado del partido minoritario del Gobierno de coalición.