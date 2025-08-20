Disciplina sanciona al Betis con el cierre parcial de La Cartuja por gritos xenófobos y racistas en su estadio

Archivo - Detalle del Estadio de la Cartuja tras la finalización de las obras (imagen de archivo) - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Disciplina de la RFEF sancionó este miércoles al Real Betis con el cierre parcial de un sector de la grada del Estadio de La Cartuja, el cual se hará efectivo este viernes ante el Deportivo Alavés y afectará aproximadamente a 200 asientos, por gritos racistas y xenófobos contra jugadores del Athletic Club la pasada temporada en el Benito Villamarín, según informó el propio club verdiblanco.

"El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio. Esta medida llega una vez completado el procedimiento abierto contra el Club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín", informó la entidad.

La sanción se hará efectiva en el Estadio de La Cartuja este viernes durante el encuentro frente al Deportivo Alavés y el sector damnificado por el cierre ocupará unos 200 asientos. "Los abonados afectados recibirán la pertinente comunicación por parte de la entidad", rezó el comunicado.

"El Real Betis Balompié reitera su condena a cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición", concluyó la nota informando de la sanción emitida por el club.

El propio club bilbaíno denunció gritos xenófobos y racistas contra sus jugadores Maroan Sannadi y Óscar De Marcos. "Sannadi, Sannadi, ¡para tu casa, negro. ¡A África con tus muertos!", gritaron al delantero, mientras que al exjugador del Athletic le advirtieron: "Mira debajo del coche, De Marcos".