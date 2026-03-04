Disciplina seguirá investigando el incidente entre Rafa Mir y El Hilali "a fin de esclarecer lo sucedido"

Rafa Mir of Elche CF celebrates after scoring his team's second goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and RCD Espanyol at Estadio Manuel Martinez Valero on March 1, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió no sancionar al delantero del Elche CF Rafa Mir por el momento y seguir investigando "a fin de esclarecer lo sucedido" su incidente con el lateral del RCD Espanyol Omar El Hilali, quien denunció que el cartagenero le dijo "viniste en patera" en el duelo de LaLiga EA Sports de este fin de semana.
"Este Comité de Disciplina acuerda la instrucción de una información reservada a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse", reza la resolución de Disciplina.