Discreta actuación de Hugo González en otro triunfo de los Celtics para asegurarse 'playoffs'

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los Boston Celtics han ganado este lunes --de madrugada en España-- por 99-114 a los Charlotte Hornets para asegurarse de forma matemática un hueco en los 'playoffs' por el título de la NBA, manteniendo su segunda posición en la Conferencia Este tras un partido donde el español Hugo González ha metido tres puntos saliendo desde el banquillo.
En sus 12:59 sobre la cancha, el alero madrileño solamente encestó un triple y tuvo un más/menos de -12, firmando una discreta actuación que incluyó tres rebotes y un robo de balón. Todavía sin Jaylen Brown por su tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo, Jayson Tatum lideró a los Celtics con 32 puntos, ocho asistencias, cinco rebotes y un tapón.
Esta victoria en el Spectrum Center de Charlotte (Carolina del Norte) situó al equipo de Massachusetts con un balance de 50-24, asentado en el segundo puesto del Este por detrás de los Detroit Pistons (54-20) y con billete ya seguro para jugar los 'playoffs'. Por su parte, los Hornets van novenos en la misma Conferencia con un balance de 39-36.