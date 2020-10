Djokovic acaba con la aventura de Carreño en Roland Garros

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño puso fin este miércoles a su andadura en Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, después de caer ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, en cuatro sets por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4.

El de Gijón y el de Belgrado se veían las caras prácticamente un mes después de que el asturiano se metiese en cuartos de final del US Open por la descalificación del balcánico por dar un pelotazo involuntario a un juez de línea. Entonces, estaba plantando 'batalla' al ganador de 17 'grandes' y, ahora ya en un partido no interrumpido, lo volvió a hacer, pero no fue suficiente para batir a un rival que fue de menos a más.

'Nole' saltó a la pista con una protección en su zona cervical y las imágenes de televisión de la atención médica que tuvo que recibir antes del encuentro hicieron pensar que no estaba a su mejor nivel. La primera manga, pese al gran nivel del español, pareció ratificarlo, pero a partir de ahí fue elevando su tenis y pese a que el gijonés jugó un muy buen partido, no pudo cerrarle el paso.

Djokovic comenzó lejos de su habitual expresividad el duelo, pero acabó con su festival de celebraciones y enfados, y sobre todo con un tenis demoledor, liderado por su 'drive' y ratificado por 53 ganadores. Carreño no le fue a la zaga (40), pero quizá le faltó más temple para aprovechar sus oportunidades de rotura (3/13) para no haber acabado su sueño tras más de tres horas.

El primer cabeza de serie en París no se acercó a ese nivel del final de partido en una primera manga donde el español ya dejó claro que no iba a dar facilidades. Así, pese a desperdiciar un 'break', volvió a aprovechar su oportunidad con 4-4 para volver a romper y cerrar posteriormente el set.

Sin embargo, esa buena efectividad en sus opciones al resto fue desapareciendo mientras que el serbio iba despertando y recuperando su mejor tenis. Así, de los 16 errores no forzados del primer parcial, pasó a los 14 que acumuló entre el segundo y el tercero, una remontada que se inició cuando salvó un 15-40 al inicio del segundo set.

Asentado en la pista, el de Belgrado ofreció su imagen más sólida, llevándose ocho de los nueve juegos a partir del 1-1 de la segunda manga para adjudicársela y ponerse 3-0 arriba en la tercera. Carreño aún tuvo carácter para no dejarse ir, recuperar terreno e incluso amenazar con ponerse por delante, pero no aprovechó su oportunidad y en el siguiente juego, 'Nole' no perdonó la suya para ponerse 2-1.

El cuarto set no cambió la dinámica y pese a los 19 golpes ganadores del número uno del mundo, el asturiano fue capaz de aguantar con un tenis también de alto nivel, aunque no pudo evitar dejar que su rival le rompiese para ponerse 4-3.

El español no se rindió y tuvo sus opciones en el siguiente juego, pero no sacó partido a ninguna de sus tres bolas de 'break' y Djokovic ya no le dio más concesiones para sacar su billete para la pelea final por el título.

KENIN Y KVITOVA COMPLETAN LAS SEMIFINALES FEMENINAS

El balcánico buscará ahora la final ante el griego Stefanos Tsitsipas, quinto favorito, que tras pasarlo muy mal en su debut ante Jaume Munar, está yendo a más, como demostró al deshacerse de un rival duro como el ruso Andrey Rublev en tres sets (7-5, 6-2, 6-3). El ateniense acabó con 37 ganadores por tan sólo 17 errores no forzados.

Por otro lado, en el cuadro femenino se completaron las semifinales con la clasificación de las dos cabezas de serie que quedaban aún en liza y que son además ambas ya campeonas de 'Grand Slam'.

Sofia Kenin, cuarta favorita y ganadora este año en Australia, se llevó el duelo estadounidense ante Daniele Collins, verdugo de Garbiñe Muguruza, por 6-4, 4-6, 6-0, y se enfrentará a la checa Petra Kvitova, séptima y doble ganadora de Wimbledon, que derrotó por un doble 6-3 a la alemana Laura Siegemund, verdugo de Paola Badosa.