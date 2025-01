Djokovic: "Alcaraz quiere hacer historia, pero quizá sea un poco pronto para que piense en eso"

Archivo - Novak Djokovic of Serbia and Carlos Alcaraz of Spain greet each other after the Men's Singles Gold medal match on Court Philippe-Chatrier at Roland-Garros Stadium during the Paris 2024 Olympics Games on August 04, 2024 in Paris, France.

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic tiene claro que tanto el español Carlos Alcaraz como el italiano Jannik Sinner pueden batir su récord de 'Grand Slams' "si hacen las cosas de manera adecuada" y, del murciano, asegura que completará "muy pronto" los cuatro 'grandes' y que no debería centrarse todavía en ser "la historia", mientras que no duda de que todavía se ve competitivo para seguir con una carrera marcada por la rivalidad con Roger Federer y Rafa Nadal.

"Es demasiado pronto, pero la gente dice que mis récords nunca se romperán. Lo dudo, quiero decir, Carlos podría ser el próximo, incluso Jannik. Si cuidan su cuerpo, si hacen las cosas de la manera adecuada, se centran en la longevidad y en el largo plazo, entonces pueden hacerlo", asegura Djokovic en una entrevista en la revista 'GQ' de cuyo número de febrero es portada.

Sobre el murciano, recuerda que "ha hecho algo que nadie ha hecho en la historia a una edad tan joven". "Así que las probabilidades están de su lado. Va a completar su 'Grand Slam' muy pronto", advierte del jugador de El Palmar, al que sólo le falta el Abierto de Australia que da comienzo este domingo.

"Incluso él mismo ha dicho que quiere hacer historia, que quiere ser 'el mejor de la historia'. Respeto ese tipo de mentalidad de 'Ey, creo que tengo lo necesario', pero tal vez sea un poco pronto para que piense en la historia", le aconseja de todos modos el de Belgrado.

En una extensa entrevista en la que 'Nole' toca muchos temas, el ganador de 24 'grandes' admite que, con 37 años y pocas cosas que lograr tras colgarse el ansiado oro olímpico el pasado verano, aún no ha pensado en la retirada. "Si todavía estoy físicamente capacitado y todavía siento que puedo vencer a los mejores jugadores del mundo en 'Grand Slams', ¿por qué querría parar ahora?", remarca.

De todos modos, está "pensando en cómo y cuándo" quiere poner fin a su carrera, algo que no tiene en mente "tan intensamente". "¿Cómo me gustaría terminarlo? Si empiezo a perder más y siento que hay una brecha más grande, que empiezo a tener más desafíos para superar esos grandes obstáculos en los 'grandes', entonces probablemente lo dejaré. Pero ahora mismo estoy bien, sigo adelante", confiesa.

También habla de su rivalidad con Rafa Nadal y Roger Federer y que califica de "eternas". "Es algo que deja una marca increíble y un legado en este deporte. Es algo que durará para siempre y de lo que estoy muy orgulloso, soy muy feliz de ser parte de ese grupo. Han sido una parte integral de mi éxito y de la historia que hice de este deporte. Las rivalidades con ellos me han endurecido como nada lo ha hecho a lo largo de mi carrera", expresa.

LA 'INTIMIDACIÓN' DE NADAL

Y entre el suizo y el español, no oculta que el segundo era más "intimidante" y no olvida alguno de sus 'rituales' antes de los partidos, como el de poner la música muy alta en sus auriculares para que todos la escuchasen. "He visto en alguna parte que cuando le preguntaron por eso dijo que nunca lo hizo para intimidar. Yo estaba como 'Uhh, no estoy tan seguro'", puntualiza.

"Pero era famoso por eso. Quería hacer sentir su presencia y decir que estaba listo para una batalla. Eso es muy intimidante para muchos jugadores y si no tienes confianza en ti mismo, si no tienes la seguridad en ti mismo ni un plan de juego claro sobre lo que quieres hacer desde el principio, te va a comer vivo", reconoce Djokovic.

El serbio insiste en su creencia en que ni Nadal ni Federer le aceptaron "al principio" por su ambición de querer ganarles. "Y debido a esa postura de confianza, probablemente se distanciaron aún más de mí. Y eso está bien, lo acepté como es, entendí el mensaje que recibí, que era que somos rivales y nada más. Y para ser sincero, es muy difícil ser amigos en el circuito. Si eres el mayor rival y compites constantemente y eres el uno, el dos y el tres del mundo, es difícil ser cercanos, salir a cenar y hacer viajes familiares", añade.

Por ello, al de Belgrado le gustaría "tomar una copa o dos con ellos". "Y simplemente abrirme y hablar sobre las cosas que les molestaron, o viceversa. Y creo que también me encantaría sondear sus cerebros y entender lo que estaban pensando, cómo manejaban ciertas situaciones en la pista y las presiones sobre tus hombros cuando estás en la cima del juego. Y tengo mis observaciones porque los observé como ellos me observaron a mí a lo largo de los años, pero es diferente cuando lo escuchas de la propia persona", recalca el exnúmero uno del mundo.

El balcánico buscará a partir del lunes su vigesimoquinto 'Grand Slam', cifra no alcanzada por ningún tenista masculino ni femenino, en el Abierto de Australia, torneo que ha ganado en diez ocasiones y donde vivió una dura situación en 2021 cuando fue deportado por las autoridades por no haberse vacunado del coronavirus.

"Me proclamaron el villano número uno del mundo y aún hoy, el 99 por ciento de la gente no sabe por qué deportaron de Australia, sobre qué base. La gente piensa que me deportaron porque no me he vacunado, que no lo estaba y que traté de entrar a Australia a la fuerza, lo cual es completamente falso", explica 'Nole', que insiste en que no está "a favor ni en contra de las vacunas". "Estoy a favor de la libertad de elegir lo que es mejor para ti y tu cuerpo, así que cuando alguien me quita mi derecho a elegir lo que debería tomar para mi cuerpo, no creo que sea correcto", puntualiza.

Finalmente, Djokovic no elude hablar de temas relacionados con la política, un mundo en el que se ve "fuera" pese a ser una persona con mucho impacto en su país. "Tengo que decir que mucha gente me pregunta si quiero ser político algún día porque creen que debería presentarme como candidato a la presidencia de Serbia. Y ahora mismo, no me interesa eso porque creo que la escena política o el mundo político en nuestra región no es nada bueno", admite.

"No veo cómo podría, personalmente, prosperar y poder darle a mi país lo que mi país merece de una manera que no sea, ¿cómo puedo decirlo?, manipulada. Hay tanta manipulación en este momento incluso si entras en política con buenas intenciones y, tengo que enfatizar esto, no estoy educado para la política. Así que incluso en el futuro, si pensara en algo así, primero pasaría por un período de educación, pero no creo que actualmente, sin esta educación, pudiera lanzarme a eso y prosperar en ese entorno, y ofrecer lo que creo que quiero ofrecer", sentencia Djokovic.