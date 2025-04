Djokovic: "Alcaraz ya ha sido más a su edad que Nadal, Federer y yo"

"Siento el apoyo de la gente en Madrid, espero que pueda utilizarlo para jugar bien"

El tenista serbio Novak Djokovic reconoció que la ausencia de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open "no es una buena noticia", pero entendió la decisión del español después de jugar las finales de Montecarlo y Barcelona, al tiempo que mostró su deseo de encontrar su mejor versión en la Caja Mágica.

"La atmósfera es eléctrica, siempre tengo buen nivel de tenis, pero no he venido mucho. Vengo a los sitios donde puedo jugar el tenis que quiero, pensando en Roland Garros. No tengo muchas expectativas. Siento el apoyo de la gente, espero que pueda utilizarlo para jugar bien", dijo en rueda de prensa este jueves.

El de Belgrado, tres veces campeón en la capital española pero ausente en el torneo desde la edición de 2022, fue preguntado por la baja de Alcaraz y por el potencial del murciano. "Creo que Alcaraz ha llegado ya al nivel (del 'Big Three'). Con los resultados a su edad ha sido más que todos nosotros. Tiene la calidad, tiene mucho tiempo, tiene todo lo necesario para hacer más historia en nuestro deporte", apuntó antes de hablar de la baja del español.

"No es una noticia buena para el torneo. Carlos es la estrella número uno aquí. Ganó en Montecarlo, jugó después en Barcelona otra final, físicamente es normal que tenga un poco de problemas. Espero que podamos dar buena sensaciones al público sin Alcaraz", añadió.

Por otro lado, Djokovic valoró la falta de un dominador claro en el circuito, después de los periodos de éxitos de Nadal, Federer y él mismo. "Hubo periodos de dominación de Nadal, Federer y mío. A mí me vino entre 23 y 33 años y Alcaraz todavía no tiene 23. Lo que ha hecho a su edad no es normal. La competencia está siempre ahí, cada generación la tiene, es difícil comparar eras", dijo.

"Los últimos 20 fueron dominados por nosotros cuatro. Lleva su tiempo entender que Roger y Nadal se retiraron y que yo sigo representando esa generación. Todos estamos al servicio del deporte y la gente sigue viniendo a ver los torneos, con récord de asistencia. La gente sigue interesada por el tenis aunque tenemos que seguir dando pasos en ese sentido", añadió.

Por otro lado, Djokovic fue preguntado por su derrota hace diez años en la final de Roland Garros contra Stan Wawrinka. "Fue una de mis derrotas más duras, sin Rafa enfrente pensé que era mi oportunidad de ganar Roland Garros por primera vez. A veces bromeamos con que me ganó por aquellos pantalones que llevó", bromeó, elogiando al suizo por su dedicación.

"El tenis te exige el 100% de tu vida. Es nuestra elección y hay mucha recompensa, pero no es fácil. Hay muchos desafíos, y uno de ellos es lo largo del calendario, el más largo del mundo del deporte. Mucho tiempo fuera de casa", añadió al referirse a unas declaraciones de Alcaraz sobre la exigencia de la elite.