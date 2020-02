Djokovic avanza en Dubai y se queda a un partido de defender el número uno

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic se clasificó para los cuartos de final del torneo de Dubai, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, después de derrotar sin problemas al alemán Philipp Kohlschreiber en dos sets por 6-3, 6-1.

De este modo, el de Belgrado se queda a un triunfo de defender con éxito su número uno del mundo haga lo que haga el español Rafa Nadal en Acapulco (México), evento que el balear debe ganar sí o sí, y su obstáculo será el ruso Karen Kachanov.

El campeón del Abierto de Australia no encontró demasiada resistencia ante Kohlschreiber, que no tuvo ni una sola bola de rotura en todo el partido y que sólo ganó once puntos al resto. 'Nole' rompió en el sexto juego para tomar la ventaja que le dio el primer parcial, mientras que en el segundo comenzó con dos 'breaks' que dejaron sin reacción al germano.