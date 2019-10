Djokovic: "Los cálculos para el número uno no son buenos, te quitan energía"

Publicado 28/10/2019 21:47:11 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que no está pensando en recuperar el número uno del mundo del ranking ATP, que el español Rafa Nadal le arrebatará el próximo lunes, ya que eso solo le quita "energía vital", y espera hacer una buena actuación en el Masters 1.000 de París, al que llega "sin dolor en el hombro izquierdo" ni "ninguna preocupación importante" en el plano físico.

"Este tipo de cálculos -ser número uno a final del año- nunca son buenos para la mentalidad de un jugador, te quitan la energía vital que necesitas para tu rendimiento, por lo que prefiero no pensar demasiado en ello", señaló en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

Nadal recuperará el número uno mundial de la ATP el próximo lunes, una consecuencia derivada de la derrota del serbio Novak Djokovic frente al griego Stefanos Tsitsipas en cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghai. Si gana en París, el balear continuaría al frente de la clasificación.

"(Nadal) Está en una posición mucho mejor, pero espero poder hacerlo bien en este torneo. Históricamente he jugado muy bien en cubierto en París y también en Londres -Finales de la ATP-, pero no depende de mí. No puedo centrarme demasiado en lo que está haciendo ni en otros jugadores. Intentaré aprovechar al máximo mis actuaciones y ver a dónde me llevan", indicó.

Djokovic competirá por primera vez desde Shanghai, en busca de su quinto título en Bercy. "Físicamente me siento bien. No he tenido ningún dolor en el hombro izquierdo ni ninguna preocupación importante físicamente en las últimas tres o cuatro semanas. Mi preparación ha ido bien. Solo espero poder comenzar este torneo de la mejor manera posible", finalizó.