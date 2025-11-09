Djokovic conquista Atenas y deja su sitio a Musetti en las Finales ATP

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic superó con remontada incluida (4-6, 6-3, 7-5) al italiano Lorenzo Musetti en la final del torneo de Atenas para conquistar su 101º título, anunciando poco después su baja para las Finales ATP dejando su sitio al propio Musetti y también clasificado el canadiense Felix Auger-Aliassime.

En la capital de Grecia había mucho en juego. 'Nole', a lo suyo, firmó una gran actuación tras tres horas de dura final para romper la barrera de los 100 títulos con el segundo de la temporada tras el ganado en Ginebra en mayo; por delante le quedan Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109). El serbio, de 38 años, frenó al italiano en un último set de una hora y media, duro intercambio de 'breaks'.

Para el italiano, ganar en Atenas suponía el billete in extremis para estar en Turín (Italia), sede desde este domingo de las Finales ATP, la Copa de Maestros. El octavo y último billete fue para el canadiense Auger-Aliassime, pero Musetti, que había salvado bola de partido en semifinales, se quedó como primer suplente y encontró su pasaporte en la retirada poco después de Djokovic.

La noticia no sorprendió del todo, pendiente del físico del serbio, quien comunicó su baja para Turín por una lesión en el hombro. Así, Musetti estará por primera vez en el torneo que reúne a los mejores de cada temporada, dentro del Grupo Jimmy Connors junto al español Carlos Alcaraz, el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Álex de Miñaur.

Por otro lado, el estadounidense Learner Tien, de 19 años, alzó el primer título de su carrera al imponerse también este sábado en la final del torneo ATP de Metz (Francia) al inglés Cameron Norrie por 6-3, 3-6, 7-6(6).