Djokovic: "Dije que iba a ser muy difícil, pero no imposible"

Novak Djokovic - James Ross/AAP/dpa

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic calificó de "surrealista" su victoria ante el italiano Jannik Sinner este viernes en cinco sets para alcanzar la final del Abierto de Australia, algo que había reconocido que sería "muy difícil", pero "no imposible".

"No tengo palabras. Es surrealista para ser honesto. Jugar más de cuatro horas, me acuerdo de cuando jugué contra Nadal en la final de 2012, casi seis horas. El nivel de intensidad y de tenis fueron muy altos. Sabía que era mi única opción de ganar hoy", dijo en su entrevista a pie de pista en la Rod Laver de Melbeourne.

"Sinner me había ganado los cinco últimos partidos, le he dado las gracias porque me dejó ganarle al menos una vez en los últimos dos años. Tengo mucho respeto hacia él, es un increíble jugador, me empuja al límite", añadió un 'Nole' emocionado, que agradeció a la afición australiana y a los ilustres de la grada, como a una Margaret Court a la que espera superar con 25 'grandes'.

El de Belgrado, diez veces campeón en el Abierto australiano, se medirá este domingo en la final con un Alcaraz que selló antes su pase con una agónica actuación ante Alexander Zverev de más de cinco horas. "Vi el partido de Alcaraz, increíble partido. Tratamos de igualarlo, creo que la afición gastó bien el precio de la entrada, quiero el 10%", dijo bromeando.

"Vi a Carlos después del partido y me pidió perdón por retrasar mi partido, le dije que soy un hombre mayor, que me tengo que ir pronto a la cama. Estoy deseando verle en un par de días. Sé que tengo que volver y luchar con el número uno, solo espero que tenga suficiente gasolina para competir de tú a tú con él", afirmó.

A Djokovic le recordaron sus palabras después del US Open del año pasado, sobre el nivel de Sinner y Alcaraz, quienes han acaparado el 'Grand Slam' las dos últimas temporadas. "No estaba equivocado, dije que iba a ser muy difícil, pero no imposible. Dije que estaban jugando a un nivel diferente, así que tenía que encontrar ese nivel", terminó.