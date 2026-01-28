Djokovic: "Estaba camino de casa, el ganador debería haber sido Musetti"

28 January 2026, Australia, Melbourne: Lorenzo Musetti of Italy retires injured during his men's quarterfinals against Novak Djokovic of Serbia on day 11 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: Joel Carrett/AAP - Joel Carrett/AAP/dpa

MELBOURNE (AUSTRALIA), 28 (PA Media/dpa/EP)

El tenista serbio Novak Djokovic admitió que estaba "camino de casa" este miércoles durante su duelo de cuartos de fianl del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, cuando su rival, el italiano Lorenzo Musetti se lesionó cuando dominaba dos sets a cero

Musetti se llevó con autoridad las dos primeras mangas por 6-4, 6-3, pero se hizo daño muscularmente durante la segunda y tuvo que dejar el partido en la tercera en la que, lastrado, iba 3-1 abajo, y apenas se movía para devolver los golpes.

"No sé qué decir, excepto que lo siento mucho por él. Era el mejor jugador en la pista, yo estaba de camino a casa. Me ha pasado varias veces, pero estar en cuartos de final de un 'Grand Slam', con dos sets a favor y el control total, es una pena. Le deseo una rápida recuperación, sin duda él debería haber sido el ganador hoy", aseguró Djokovic.

El ganador de 24 'grandes', que ahora se medirá en semifinales al italiano y actual campeón Jannik Sinner, ya se había clasificado a cuartos sin jugar por el abandono por lesión de su rival, el checo Jakub Mensik. "Esta noche voy a redoblar mis oraciones de agradecimiento a Dios por darme realmente esta oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí en un par de días para aprovecharla", confesó 'Nole'.

Tras comenzar el partido ganando los dos primeros juegos, Djokovic fue incapaz de encontrar su mejor nivel y cometió 32 errores no forzados. Parecía ser él quien tenía problemas físicos cuando pidió un tiempo muerto médico antes del tercer set para que le trataran una gran ampolla en el pie derecho.

"Tengo ampollas aquí y allá, nada grave que me moleste, simplemente hoy no sentía la pelota", zanjó el de Belgrado.

Por su parte, Lorenzo Musetti reveló más tarde en la sala de prensa que empezó a sentir la lesión al comienzo del segundo set, y que el dolor aumentó hasta el punto de no poder continuar. No es la primera vez que sufre este tipo de problemas, ya que también se retiró durante las semifinales del último Roland Garros contra el español Carlos Alcaraz por problemas físicos.

"Hemos hecho todos los exámenes y pruebas antes de empezar la temporada para ver e intentar prevenir este tipo de lesiones, y luego dicen que no ha salido nada, así que, sinceramente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo y lo duro que es para mí esta lesión en este momento. Sinceramente, nunca imaginé lo que se sentiría ir ganando dos sets a cero contra Novak, jugar así y tener la ventaja en el partido, y verme obligado a retirarme. Por supuesto, es muy doloroso", lamentó.