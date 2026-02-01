Djokovic: "Lo que está haciendo Alcaraz es legendario"

01 February 2026, Australia, Melbourne: Novak Djokovic of Serbia in action during the men's singles final against Carlos Alcaraz of Spain on day 15 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: Joel Carrett/AAP/dpa - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que todo lo que está consiguiendo el español Carlos Alcaraz, ganador este domingo de la final del Abierto de Australia, es "histórico y legendario", y ha reconocido que "no" pensaba que volvería a estar "en la ceremonia final de un 'Grand Slam' de nuevo", además de reconocer que tuvo un "sentimiento extraño" al ver a Rafa Nadal en la grada y no es la pista.

"Felicidades a Carlos. Ha hecho un partido increíble y ha tenido un par de semanas increíbles. Felicidades a tu entrenador, a tu familia, a tu equipo, lo que has estado haciendo es increíble. La mejor palabra para describirlo es histórico, legendario. Felicidades y te deseo la mejor de las suertes para el resto de tu carrera. Eres muy joven, tienes mucho tiempo, como yo, así que estoy seguro de que nos veremos muchas más veces en los próximos 10 años", señaló entre risas durante la ceremonia de premios.

Además, se acordó de toda la afición australiana. "Tenía un discurso ganador preparado y un discurso perdedor preparado. Dejadme volver", bromeó. "Especialmente en los dos últimos, me habéis dado algo que nunca había experimentado en Australia, tanto amor, apoyo, positividad... Ha sido increíble. Trato de devolverlo con buen tenis todos los años", indicó.

"Este ha sido mi 21º o 22º año aquí en Australia. Siempre he creído en mí mismo y creo que eso es algo necesario cuando estás jugando a este nivel contra increíbles jugadores como Carlos y Jannik en los últimos tres días. Pero tengo que ser muy honesto y decir que no pensaba que estaría en la ceremonia final de un 'Grand Slam' de nuevo. Creo que os debo dar las gracias por apoyarme durante las últimas semanas. Dios sabe lo que sucederá mañana, así que imaginad en seis o doce meses. Ha sido un gran viaje. Os quiero", continuó.

Por otra parte, tuvo un cariñoso agradecimiento para el español Rafa Nadal, presente en la Rod Laver Arena. "Quiero hablar del legendario Rafa, que está en la grada. Fue raro verte ahí y no aquí. Solo quiero decirte que ha sido un honor compartir pista contigo y tenerte aquí viendo la final. Es un sentimiento extraño, gracias por estar ahí. Sentí como si estuviérais jugando dos contra uno esta noche. No es justo, pero bien", dijo entre risas.

Por último, el 24 veces ganador de un 'Grand Slam' agradeció el "apoyo" de todo su equipo. "No ha sido un viaje suave, como nunca lo es, pero vosotros sois mi roca en la esquina. Habéis visto lo peor y lo mejor de mí en los últimos años, pero en particular en las últimas tres semanas, así que quiero agradeceros este éxito, porque es vuestro éxito", concluyó.