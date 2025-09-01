Djokovic no da opción a Struff y se mete en octavos de final del US Open

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic se ha metido este domingo en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse con autoridad en su partido de octavos al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets (6-3, 6-3, 6-2) y una hora y 51 minutos.

Novak Djokovic sigue dejando buenas sensaciones en el US Open y ya está entre los ocho mejores del torneo. En su duelo de octavos de final pasó por encima del alemán Struff, al que no dio opción desde el inicio y superó en tres cómodos sets. Un partido en el que el serbio estuvo sobresaliente desde el resto, donde consiguió seis roturas, y muy cómodo con su saque, que sólo perdió una vez y con el que sumó hasta 12 puntos directos.

Todo ello en un duelo que arrancó con Djokovic ganando los cuatro primeros juegos, colocando un 4-0 de parcial que a la postre sería decisivo. Y es que, pese al conato de reacción de Struff, que conseguiría quebrar el servicio del serbio en el quinto juego, acabaría llevándose el parcial por 6-3 en 43 minutos, en el que sería el set más largo del partido.

Más sencillos serían los dos siguientes parciales. Tanto en el segundo como en el tercer set, Djokovic afinó su saque, con el que sólo se dejaría seis puntos. Además, mantendría su nivel al resto, consiguiendo romper el saque de Struff en dos ocasiones en cada uno de los sets, cerrando el duelo por la vía rápida con 6-3 y 6-2 en poco más de una hora de juego.

Así, Djokovic se mete en la antepenúltima ronda por sexto Grand Slam consecutivo --no participó en el Abierto de Australia 2025--, y por decimotercera vez en Nueva York. Una ronda en la que se medirá al estadounidense Taylor Fritz, que venció en tres sets al checo Tomas Machac (6-4, 6-3, 6-3) en una hora y 39 minutos de juego.