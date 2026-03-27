Djokovic no estará en el Masters 1.000 de Montecarlo

07 March 2026, US, Indian Wells: Serbian tennis player Novak Djokovic plays a forehand return to Poland's Kamil Majchrzak during Day 4 of the BNP Paribas Open at the Indian Wells Tennis Garden. Photo: Charles Baus/CSM via ZUMA Press Wire/dpa - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic no estará en el torneo de Montecarlo (Mónaco), tercer Masters 1.000 de la temporada y primero en tierra batida, que se disputa del 5 al 12 de abril, en lo que será su primera ausencia desde 2011 de un certamen que ha ganado en dos ocasiones, informó este viernes la organización del evento.

"Djokovic ha decidido no participar en el torneo. Le mandamos nuestros mejores deseos de volver a verle en pista muy pronto", anunció la organización del Masters 1.000 de Montecarlo a través de su perfil en Instagram.

El ganador de 24 'Grand Slams' ya se ausentó en Miami (Estados Unidos) alegando una lesión en el hombro derecho, un contratiempo que parece seguir latente y le privará de estar en Montecarlo. En el Principado, Djokovic ha levantado los brazos en dos ocasiones, en 2013 y 2015, y será la primera vez que no juegue desde 2011.