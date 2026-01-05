Djokovic no jugará en Adelaida y acudirá sin rodaje al Abierto de Australia

Archivo - Novak Djokovic of Serbia celebrates victory in his match against Sebastian Korda of the United States during the Mens Singles Final 2023 Adelaide International Tennis Tournament at the Memorial Drive Tennis Centre in Adelaide, Sunday, January 8, - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic no participará la próxima semana en el torneo de Adelaida (Australia), de categoría ATP 250, y llegará sin rodaje en este 2026 al Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se celebrará entre el 18 de enero y el 1 de febrero.

"A todos mis aficionados en Adelaida: desafortunadamente, no estoy del todo preparado físicamente para competir en el torneo la próxima semana. Personalmente, es muy decepcionante para mí, tengo excelentes recuerdos de ganar el título allí hace dos años", señaló en sus redes sociales.

Además, reconoció que estaba "muy emocionado" por regresar a la ciudad oceánica. "Realmente sentí que era como jugar en casa. Ahora estoy concentrado en mi preparación para el Abierto de Australia y espero llegar pronto a Melbourne y ver a todos los aficionados al tenis en Australia", apuntó.

Djokovic, de 38 años, posee diez títulos del Abierto de Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023), más que ningún otro en la historia, y 24 títulos de 'Grand Slam', aunque no conquista un 'grande' desde el US Open de 2023.