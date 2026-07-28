Djokovic y Sabalenka lideran el cuadro de dobles mixto del US Open

Archivo - Los tenistas Novak Djokovic y Aryna Sabalenka - DPA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bielorrusa Aryna Sabalenka y el serbio Novak Djokovic son una de las 16 parejas inscritas hasta el momento en el cuadro de dobles mixto del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, ha anunciado este lunes la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés).

En la segunda edición del torneo de dobles mixto, que se celebrará del lunes 24 al miércoles 26 de agosto, la número uno del mundo y el ganador de 24 'grandes' liderarán una lista que no se cerrará hasta el lunes 17 de agosto.

Repetirán como pareja los campeones de 2025, los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori; la kazaja Elena Rybakina y el estadounidense Taylor Fritz; la polaca Iga Swiatek y el noruego Casper Ruud; y la estadounidense Jessica Pegula y el británico Jack Draper.

También están inscritas las duplas formadas por los rusos Mirra Andreeva y Andrey Rublev; la suiza Belinda Bencic y el italiano Flavio Cobolli; los rusos Diana Shnaider y Daniil Medvedev; los estadounidenses Amanda Anisimova y Learner Tien; la filipina Alexandra Eala y el canadiense Félix Auger-Aliassime; la canadiense Leylah Fernandez y el estadounidense Frances Tiafoe; la estadounidense Taylor Townsend y el alemán Alexander Zverev; la rumana Elena-Gabriela Ruse y el portugués Nuno Borges; los japoneses Naomi Osaka y Kei Nishikori; la checa Katerina Siniakova y el británico Henry Patten; y los hermanos estadounidenses Peyton Stearns y Preston Stearns.

El director ejecutivo de la USTA, Craig Tiley, afirmó que el torneo supone "el tenis en su máxima expresión". "Nos enorgullece reunir nuevamente a los mejores jugadores del mundo en un formato que brindará un entretenimiento emocionante a nuestros aficionados. El torneo de dobles mixto es una innovación que atraerá a nuevas audiencias y les dará a nuestros aficionados otra oportunidad de ver a las grandes estrellas competir juntas", apuntó.