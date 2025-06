Djokovic: "Wimbledon podría ser mi mejor oportunidad"

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic confesó que Wimbledon puede ser su "mejor oportunidad" para conquistar el histórico 25º 'Grand Slam', al tiempo que confió en que pueda seguir jugando "durante muchos años", a pesar de que viene reconociendo que cualquier temporada desde ahora puede ser la última.

"Pudiera ser mi última participación, no estoy seguro, como no lo estuve en Roland Garros ni en cualquier otro Slam que juegue a continuación. Mi deseo es jugar durante muchos años. Me encantaría estar físicamente sano y mentalmente motivado para seguir jugando al máximo nivel. Ese es el objetivo, pero a estas alturas nunca sabes", dijo en rueda de prensa este sábado.

El serbio levantó su temporada en la tierra de Ginebra, donde alzó el título 100 de su carrera, y en Roland Garros llegó a semifinales. Ahora, la hierba da buenas sensaciones al siete veces campeón de Wimbledon, a una conquista del récord de Roger Federer. "Wimbledon podría ser mi mejor oportunidad por los resultados que he tenido, por cómo me siento, por cómo juego en Wimbledon", afirmó.

"Tengo ese extra mental y motivación para desplegar el mejor tenis posible. De alguna manera, siempre estás buscando ganar títulos. En mi posición privilegiada, también récords y más historia", añadió el exnúmero uno del mundo en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP.

'Nole' apuntó que su motivación sigue intacta. "Siempre siento que estoy en disposición de buscar algo, con la intención de ganar en lugar de defender. Aunque he estado en numerosas ocasiones como vigente campeón o número uno del mundo, te sientes diferente porque notas que todos quieren tu puesto", terminó.