Dmytro Skapintsev será la torre del Leyma Coruña en la Liga Endesa

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MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Leyma Coruña anunció este sábado la contratación del pívot ucraniano Dmytro Skapintsev para completar su juego interior de cara a su regreso a la Liga Endesa.

"El Leyma Coruña completa su juego interior con la llegada de Dmytro Skapintsev (Cherkasy, Ucrania, 1998). Se trata de un pívot de 2,16 metros, internacional con la selección ucraniana desde categorías inferiores hasta debutar con la absoluta en el EuroBasket de 2022", comunicó el equipo en su web oficial.

Skapintsev llega a A Coruña procedente del Hapoel de Jerusalem, donde ganó la Liga y disputó la EuroCup. El nuevo pívot de los gallegos inició su carrera en el club de su ciudad natal, hasta que se unió al BC Kyiv Basket en la temporada 2021-2022.

El ucraniano dio el salto a la G-League norteamericana, primero con los Westchester Knicks durante las temporadas 2022-2024 y posteriormente con los Maine Celtics y Rip City Remix. Asimismo, disputó la NBA Summer League con los New York Knicks y los Portland Trail Blazers, para fichar después por el club israelí.

"Dmytro es un pívot que va a ayudar mucho a nivel defensivo por todo lo que puede condicionar los tiros de los jugadores rivales, por su gran posicionamiento en la zona debido a su físico. Es muy buen jugador de pick and roll con movimientos rápidos para su altura. Además, tiene buena mano para el tiro exterior, incluido de tres puntos", destaca la nota del club coruñés.