El doble scull de Rodrigo Conde y Aleix García se queda a las puertas del bronce en el Mundial de Remo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doble scull del gallego Rodrigo Conde y el catalán Aleix García lograron una cuarta plaza en la Final A de los Campeonatos del Mundo de Remos que se disputan hasta este domingo en Shanghái (China), quedándose a un paso de la medalla de bronce.

Los españoles, quintos el pasado año en los Juegos de París, no han podido emular la plata conquistada en el Mundial de 2022 en una prueba en la que arrancaron muy fuertes para posicionarse en cabeza en los primeros metros, aunque cedieron pronto ante el poderío de sus rivales para quedar relegados a la quinta plaza provisional al paso por los 500 metros.

Entre los aspirantes, los polacos Miroslaw Zietarski y Mateusz Biskup lideraron la final desde el primer punto de referencia hasta la línea de llegada para colgarse el oro con 6:11.97. Por detrás, Serbia con Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov se hacía con la plata con 6:13.57, mientras el bronce fue para los irlandeses Philip Doyle y Fintan McCarthy (6:15.13).

Rodrigo Conde y Aleix García, que habían sido segundos en las series y terceros en semifinales con el tercer mejor tiempo absoluto, no se descolgaron nunca, pero no tuvieron opciones de pelear por la presea, con un crono de 6:17.42.

Previamente, la antepenúltima jornada del campeonato se iniciaba para la delegación española con buenas noticias por la clasificación a la Final A del skiff femenino de la aragonesa Esther Briz, que luchará por las medallas este domingo.

En las semifinales de la modalidad paralímpica de doble scull mixto PR3, en las que comparecían la catalana Josefa Benítez y el sevillano Daniel Díaz, no hubo fortuna y la dupla española tendrá que conformarse con remar en la Final B del Mundial, también este domingo.

A continuación, llegó la Final B del doble scull femenino con la participación de la catalana Aina Cid y la cántabra Virginia Díaz, que ocuparon la cuarta posición en la consolación para despedirse de China con la décima plaza absoluta.