Doble test amistoso de los 'Hispanos' en Suecia y con caras nuevas

La selección española masculina de balonmano disputará este jueves (18.10 horas) en el Saab Arena de Linköping (Suecia) el primero de sus dos amistosos previstos ante el combinado sueco fuera de casa, con cuatro caras nuevas en la lista y con el gran propósito de acoplar todas las piezas pensando en el próximo Campeonato de Europa de 2026.

Los 'Hispanos', que siguen concentrados en Linköping, de este modo se verán las caras con Hampus Wanne, Jonathan Carlsbogard, Felix Claar, Jim Gottfridsson, Albin Lagergren y compañía, en un equipo entrenado por Michael Apelgren y que también trabaja para afinarse de cara al Europeo.

Así, el central Natan Suárez, el lateral derecho Pablo Urdangarín, el lateral izquierdo Mario Nevado y el pivote Álvaro Martínez debutarán con la selección española absoluta en una convocatoria con nombres de regreso como los del defensa Antonio Serradilla y el portero Nacho Biosca.

"Ayer la gente entrenó bastante bien. Al final solo tenemos dos sesiones de entrenamiento para preparar el partido, con mucha gente nueva. Fue un buen entrenamiento. Hoy por la mañana tenemos el segundo específico para preparar el partido. Está todo el mundo muy metido y con ganas de jugar", declaró este miércoles el seleccionador Jordi Ribera a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"En principio, nuestro objetivo es el poder plantear todo aquello que hemos trabajado y que los jugadores nuevos puedan jugar y que se les vea dentro del campo. Hay que tener en cuenta todas las posibilidades que pueden tener dentro del grupo, y tienen que ser lo más competitivos posible y aprovechar estos dos partidos", añadió Ribera.

"Especialmente porque entendemos que Suecia es un rival de un buen nivel, que tiene un equipo conjuntado con pocos cambios. Es un test importante de cara al futuro para saber dónde estamos", concluyó a sabiendas de que el 1 de noviembre (17.30 horas) repetirán partido en Eskilstuna.