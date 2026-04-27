Un doblete de Kirian mete a Las Palmas en 'Playoff' y hunde al Cádiz - LALIGA

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas ha remontado este lunes al Cádiz CF (1-2) en el último partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que le permite meterse en la zona de 'Playoff' y que hunde al conjunto gaditano, que enlaza ya siete derrotas consecutivas y se queda solo dos puntos por encima de los puestos de descenso.

En el JP Financial Estadio, Joaquín rompió las hostilidades y adelantó al cuadro cadista a los cuatro minutos con un cabezazo a centro de Suso, pero Kirian, al cuarto de hora, igualó la contienda al sacar un potente chut desde fuera del área que se coló en la meta local.

El centrocampista tinerfeño se encargó de anotar también el tanto de la victoria en el minuto 71, después de cazar un rechace. Los andaluces todavía sufrieron en el descuento la expulsión de Bojan Kovacevic.

Con ello, el equipo canario asciende a la quinta posición con 63 puntos, a cuatro de la zona de ascenso directo y con dos de margen sobre el primero de los aspirantes a entrar en puestos de 'Playoff'. Por su parte, el Cádiz, con su séptima derrota seguida, se queda con 38 unidades, solo dos más que las que marcan la zona de peligro.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 37 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Eibar0-3.

-Sábado.

Valladolid - Real Sociedad B1-0.

Burgos - Deportivo de La Coruña1-1.

Málaga - Castellón 2-3.

-Domingo.

Córdoba - Sporting de Gijón 3-2.

Granada - Almería 2-4.

Mirandés - Cultural Leonesa 2-1.

Huesca - Zaragoza 1-0.

Leganés - Andorra 0-4.

Ceuta - Racing de Santander0-0.

-Lunes.

Cádiz - Las Palmas1-2.